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Torneo Súper 8: Sanjustino y República del Oeste se metieron en semifinales

Ante un muy buen marco de público se disputó la primera jornada del Torneo Súper 8 que clasifica al ganador a la Liga Federal 2027

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Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 14:54hs
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Torneo Súper 8: Sanjustino y República del Oeste se metieron en semifinales

Ante un muy buen marco de público se disputó la primera jornada del Torneo Súper 8 que clasifica al ganador a la Liga Federal 2027. En primer turno fue victoria de Sanjustino sobre Almagro A por 83 a 67, en tanto en el choque de fondo, República del Oeste doblegó a CUST A por 81 a 67. Este viernes se jugarán los otros dos encuentros por cuartos de final.

ALMAGRO A 67: Enzo Durigon 13, Franco Parola 8, Leonardo Strack 10, Rodrigo Riquelme 10, Mateo Spies 15 (FI) Valentín Depetris 4, Franco Mierke 7, Bautista Ordoñez 0. DT: Maximiliano Barisio.

SANJUSTINO 83: Matías Galligani 0, Tomás Pereyra 23, Matías Fleury 20, Matías Bonavía 10, Lautaro Pascual 13 (FI) Felipe Peirone 0, Esteban Espinoza 10, Benjamín Armendia 0, Lucas Musante 7, Emanuel Bender 0, Jordi Godoy 0. DT: Renzo Giunta.

Parciales: 15-19, 37-41 y 51-63.

Árbitros: Danilo Molina, Romina Morales y Agustín Kinsvater.

Cancha: Tribu Mocoretá.

República despachó a CUST A

REPÚBLICA 81: Pedro Govone 6, Tomás Govone 15, Guido Baldani 28, Guido Piovano 0, Franco Albizzatti 14 (FI) Marcos Lescano 2, Matías Lazcano 3, Alejo Bieler 9, Sebastián Michellod 0, Lautaro Recce 2, Lisandro Govone 0. DT: Lautaro Pereyra.

CUST A 67: Tomás Leoni 0, Mauricio Bigliani 15, Marcos Quinteros 13, Ulises Rodríguez 13, Miyen Godoy 2 (FI) Thiago Chemez 7, Leandro Durizotto 8, Santino Welschen 0, Franco Gangitano 0, Tomás Casabianca 7, Matías Reutemann 2. DT: Emanuel Schifitto.

Parciales: 19-17, 38-30 y 64-46.

Árbitros: Jorge Meza, Nicolás Cechetti y José Rodríguez.

Cancha: Tribu Mocoretá.

Torneo Súper 8 Sanjustino República del Oeste
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