Torneo Súper 8: Sanjustino y República del Oeste se metieron en semifinales

Ante un muy buen marco de público se disputó la primera jornada del Torneo Súper 8 que clasifica al ganador a la Liga Federal 2027

Ante un muy buen marco de público se disputó la primera jornada del Torneo Súper 8 que clasifica al ganador a la Liga Federal 2027. En primer turno fue victoria de Sanjustino sobre Almagro A por 83 a 67, en tanto en el choque de fondo, República del Oeste doblegó a CUST A por 81 a 67. Este viernes se jugarán los otros dos encuentros por cuartos de final.