Gimnasia y Esgrima prepara un fin de semana que unirá generaciones

Gimnasia será sede de un nuevo Encuentro Nacional de minibásquet, pero además vivirá una jornada cargada de significado con el homenaje a Raúl Calvo

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vivirá dos jornadas especiales, con el básquet como punto de encuentro y dos propuestas que atraviesan distintas generaciones. Entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, el club recibirá la segunda edición del Encuentro Nacional de Minibásquet “ Fabio Demti ”.

El encuentro de minibásquet reunirá a unos 300 chicos y chicas de entre 7 y 11 años, provenientes de distintos puntos de la provincia. Serán dos días pensados para compartir, jugar y disfrutar del deporte en una etapa clave de formación.

La actividad lleva el nombre de Fabio Demti, reconocido por su vínculo con Gimnasia y Esgrima como jugador y entrenador. Actualmente, Demti se encuentra al frente de Oberá Tenis Club, en la Liga Nacional, y su trayectoria mantiene vigente el lazo con la institución santafesina. Pero el sábado habrá otro motivo para detener la pelota y mirar hacia atrás.

A las 12.30, la Comisión Directiva realizará un acto para homenajear a Raúl Calvo, quien fue deportista olímpico, dirigente y presidente de Gimnasia y Esgrima. En su reconocimiento, el gimnasio polideportivo ubicado en la planta alta pasará a llevar oficialmente el nombre de “Arquitecto Raúl Calvo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gimnasia y Esgrima | Básquet (@basquetgimnasia)

La ceremonia contará con familiares, dirigentes, socios y referentes históricos del básquet de la institución. Será una oportunidad para reconocer a una figura que dejó una huella importante dentro del club y mantener presente su legado.

De esta manera, Gimnasia y Esgrima tendrá un fin de semana donde el básquet servirá como puente entre distintas épocas: cientos de chicos representando el futuro y un homenaje para mantener viva la memoria de quienes construyeron la historia de la institución.