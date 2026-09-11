Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Esgrima prepara un fin de semana que unirá generaciones

Gimnasia será sede de un nuevo Encuentro Nacional de minibásquet, pero además vivirá una jornada cargada de significado con el homenaje a Raúl Calvo

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 14:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gimnasia y Esgrima prepara un fin de semana que unirá generaciones

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vivirá dos jornadas especiales, con el básquet como punto de encuentro y dos propuestas que atraviesan distintas generaciones. Entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, el club recibirá la segunda edición del Encuentro Nacional de Minibásquet “Fabio Demti”.

Gimnasia se prepara para un fin de semana emotivo

El encuentro de minibásquet reunirá a unos 300 chicos y chicas de entre 7 y 11 años, provenientes de distintos puntos de la provincia. Serán dos días pensados para compartir, jugar y disfrutar del deporte en una etapa clave de formación.

La actividad lleva el nombre de Fabio Demti, reconocido por su vínculo con Gimnasia y Esgrima como jugador y entrenador. Actualmente, Demti se encuentra al frente de Oberá Tenis Club, en la Liga Nacional, y su trayectoria mantiene vigente el lazo con la institución santafesina. Pero el sábado habrá otro motivo para detener la pelota y mirar hacia atrás.

A las 12.30, la Comisión Directiva realizará un acto para homenajear a Raúl Calvo, quien fue deportista olímpico, dirigente y presidente de Gimnasia y Esgrima. En su reconocimiento, el gimnasio polideportivo ubicado en la planta alta pasará a llevar oficialmente el nombre de “Arquitecto Raúl Calvo”.

La ceremonia contará con familiares, dirigentes, socios y referentes históricos del básquet de la institución. Será una oportunidad para reconocer a una figura que dejó una huella importante dentro del club y mantener presente su legado.

De esta manera, Gimnasia y Esgrima tendrá un fin de semana donde el básquet servirá como puente entre distintas épocas: cientos de chicos representando el futuro y un homenaje para mantener viva la memoria de quienes construyeron la historia de la institución.

Gimnasia Fabio Demti Encuentro Nacional
Noticias relacionadas
Todo listo en la ciudad de Rafaela para albergar a los protagonistas de los Juegos Odesur.

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

gran jornada de definiciones en el torneo del interior

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

la preocupacion de colapinto tras el viernes en madrid: no dimos ningun salto

La preocupación de Colapinto tras el viernes en Madrid: "No dimos ningún salto"

torneo super 8: sanjustino y republica del oeste se metieron en semifinales

Torneo Súper 8: Sanjustino y República del Oeste se metieron en semifinales

Lo último

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y el destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y el destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Último Momento
Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Una pista de nivel internacional, un sueño hecho realidad para el atletismo santafesino

Pullaro llamó a debatir un modelo nacional y el destino de los recursos: cuestionó la timba financiera y el populismo indiscriminado

Pullaro llamó a debatir "un modelo nacional" y el destino de los recursos: cuestionó la "timba financiera" y el "populismo indiscriminado"

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: cómo se prodrá seguir las competencias por la pantalla chica

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Juegos Suramericanos: Pullaro inauguró la villa deportiva de Rafaela

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Gran jornada de definiciones en el Torneo del Interior

Ovación
Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón y una semana marcada por lesiones que complicaron el armado del equipo

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Colón reclama una importante suma de dinero a Platense por Picco

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Unión y el desafío de jugar sin su goleador ante Talleres en Córdoba

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

Colón tuvo una reunión con sus jugadores antes del viaje a Mendoza por la complicada actualidad

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

El jugador del Barcelona con raíces santafesinas que fue elegido por Placente

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe