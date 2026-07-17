Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

Colón visitará, desde las 19.30, al puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. Una gran prueba de fuego

Entonado por las dos victorias en fila, Colón pisa el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry en busca de dar el golpe ante el puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. El cotejo comenzará a las 19.30, tendrá como árbitro a Sebastián Zunino y contará con la transmisión de UNO 106.3.