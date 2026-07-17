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Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

Colón visitará, desde las 19.30, al puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. Una gran prueba de fuego

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 19:01hs
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Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

UNO Santa Fe | José Busiemi

Entonado por las dos victorias en fila, Colón pisa el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry en busca de dar el golpe ante el puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. El cotejo comenzará a las 19.30, tendrá como árbitro a Sebastián Zunino y contará con la transmisión de UNO 106.3.

Formaciones de Ferro y Colón

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Laureano Marra, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Mateo Benegas. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.

Árbitro: Sebastián Zunino.

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