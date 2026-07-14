Medrán ya cuenta con un refuerzo en Colón y aguarda por Garate para visitar a Ferro

El DT de Colón cuenta con el lateral Gabriel Risso Patrón, que aún no fue presentado, para visitar a Ferro, en tanto se espera la habilitación de Leandro Garate

La semana comenzó con buenas noticias para Ezequiel Medrán en Colón , que de a poco empieza a recuperar alternativas en un momento clave. Con la mira puesta en la visita del viernes a Ferro , líder de la Zona A de la Primera Nacional, el DT contará con más opciones para armar la convocatoria.

El partido de la 21ª fecha se disputará, desde las 19.30, y asoma como una medida importante para un Colón que busca sostener su levantada y acercarse a la cima. Además de las vueltas de Pier Barrios, recuperado del desgarro, e Ignacio Antonio, quien cumplió la fecha de suspensión, Medrán ya puede trabajar con Gabriel Risso Patrón.

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El lateral izquierdo, última incorporación, ya se entrena con normalidad junto al plantel y atraviesa su primera semana completa. Si bien el club todavía no hizo oficial su incorporación, el defensor ya forma parte de la rutina y todo indica que será tenido en cuenta para integrar la delegación que viajará a Caballito.

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Colón, pendiente de una habilitación

La otra expectativa pasa por Leandro Garate, que lleva varios días trabajando en Santa Fe mientras espera que se complete el trámite administrativo que le permita quedar habilitado. En Colón son optimistas y confían en que la documentación se resolverá antes del viernes. De concretarse, Medrán podrá incluir al atacante entre los convocados para un partido que promete ser intenso.

Garate espera ser habilitado en Colón.

Con un plantel que empieza a recuperar nombres y con los refuerzos incorporándose de manera paulatina, el entrenador sabalero dispone de un abanico más amplio de posibilidades justo en la previa de un compromiso que puede marcar el rumbo del equipo en la pelea por los primeros puestos.