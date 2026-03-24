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Colón se sumó al 24 de marzo con una reflexión simbólica

A través de una metáfora, Colón recordó el pasado reciente y destacó la importancia de sostener la memoria activa.

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 10:50hs
Colón se sumó al 24 de marzo con una reflexión simbólica

En una fecha cargada de significado para la historia argentina, Colón se expresó a través de sus redes sociales en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

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Con una publicación breve pero profunda, la institución sabalera dejó en claro su posicionamiento: “Detrás de toda estrella también hubo antes un cielo muy oscuro. A 50 años del golpe militar el Club Atlético Colón ratifica su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¡Nunca Más!”.

Colón, con un mensaje con fuerte contenido simbólico

La frase elegida por Colón apela a una metáfora potente, que invita a reflexionar sobre el pasado reciente del país y el proceso de reconstrucción colectiva tras uno de los períodos más oscuros de su historia.

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El mensaje no solo remite al recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado, sino también a la necesidad de sostener viva la memoria como herramienta fundamental para el presente y el futuro.

El deporte como espacio de compromiso

Como ocurre cada 24 de marzo, distintas instituciones deportivas se suman a la jornada de reflexión con mensajes que trascienden lo estrictamente futbolístico. En ese marco, Colón volvió a asumir una postura clara en defensa de los derechos humanos.

El club santafesino, a través de su pronunciamiento, se suma a una construcción colectiva que busca mantener vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia, reafirmando un consenso social que se mantiene firme a lo largo del tiempo.

Una consigna que atraviesa generaciones

El cierre del mensaje, con el histórico “Nunca Más”, sintetiza una postura que excede lo institucional y se instala como un valor compartido por amplios sectores de la sociedad argentina.

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Así, Colón se hizo eco de una fecha que interpela a todos, recordando que la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una responsabilidad del presente.

Colón Memoria Justicia
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