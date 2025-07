Colón sufrió una durísima derrota que lo aleja aún más del Reducido

Un primer tiempo que arrancó bien y lo terminó muy mal

Los primeros minutos del partido fueron muy friccionados y disputados. Al punto tal, que a los 20 segundos el volante sabalero Zahir Yunis fue amonestado por una dura infracción contra Ignacio Antonio.

Los dos equipos metían y corrían mucho, pero abundaban las imprecisiones. El campo de juego era un condicionante teniendo en cuenta la lluvia, ya que la pelota corría muy rápido y en otros sectores se frenaba un poco.

El desarrollo de juego era muy acelerado y ninguno de los dos equipos quería regalar nada. Sobraba actitud pero faltan ideas y claridad a la hora de generar juego.

En ese contexto, era Colón el que tenía la iniciativa y el partido se jugaba en campo del equipo mendocino. El Sabalero buscaba cortar bien arriba presionando a los volantes de Gimnasia de Mendoza que no lograban hacer pie.

Colón empujaba y Gimnasia de Mendoza resistía. El equipo sabalero se hacía cargo de la responsabilidad de tener que asumir el protagonismo jugando con mucha energía.

Y así el Rojinegro generó la primera chance clara para abrir el marcador a los 25' cuando Christian Bernardi aprovechó un rebote para desde el piso asistir a Emanuel Gigliotti quien dentro del área remató desviado.

Sin embargo, un minuto después y cuando nunca había merodeado el arco sabalero, Gimnasia de Mendoza llegó al gol. A los 26' en un tiro libre, Imanol González le ganó en el salto a Zahir Ibarra y con un cabezazo al segundo palo decretó el 1-0 parcial.

¡Gimnasia (M) rompe la paridad frente a Colón con este golazo! Seguí el partido EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/fgn1LlaCaT#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/aJfbWtsNyU — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 27, 2025

Y a los 31' volvió a llegar Gimnasia de Mendoza con un pase cruzado dentro del área que Nicolás Servetto dentro del área no llegó a conectar bien y la pelota fue a las manos de Tomás Paredes.

En otra buena jugada colectiva, a los 33', Gimnasia estuvo muy cerca del segundo gol. Fueron construyendo desde derecha a izquierda y Facundo Lencioni dentro del área remató al lado del caño derecho.

Después del gol, se observaron los mejores minutos del equipo visitante. En tanto que Colón mermó su rendimiento ya que comenzó a desordenarse un poco y comenzaron a prevalecer los intentos personales.

Colón volvió a llegar a los 42' con un muy buen centro de Federico Jourdan por derecha y el anticipo de cabeza del Puma Gigliotti que se fue por encima del horizontal.

Y a los 44' llegó el segundo gol de Gimnasia de Mendoza con una corrida de Brian Andrada quien superó a Conrado Ibarra y asistió a Nicolás Servetto quien de frente al arco y sin oposición remató de derecha para establecer el 2-0.

¡Antes de irse al descanso, Gimnasia (M) amplía la diferencia en el marcador y le gana a El Sabalero por 2 a 0! Seguí el partido EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/fgn1Lla4ll#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/bOAhkpiMa4 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 27, 2025

Colón no hizo un mal primer tiempo pero una vez más mostró desatenciones defensivas que le posibilitaron al elenco mendocino a aprovechar las circunstancias para convertir dos goles y marcar la ventaja parcial.

En el segundo tiempo mereció más, pero no concretó las chances que generó

Para el inicio del segundo tiempo, el entrenador sabalero Martín Minella decidió ratificarles la confianza a los mismos 11 y por ello no realizó variantes.

En esos primeros minutos pasó muy poco por no decir nada frente a los arcos, con Colón intentando atacar pero sin claridad y con Gimnasia de Mendoza apostando por la contra.

El equipo visitante trataba de defenderse de forma ordenada y expeditiva y el Sabalero trataba de hacer lo que podía. Y a los 13' una vez más ganó Gigliotti dentro del área pero el cabezazo se fue desviado.

Luego de esa acción, Minella movió el banco buscando mayor presencia en ataque. Por ello mandó a la cancha a José Barreto para la salida de Zahir Yunis que estaba amonestado.

Y la más clara de todas para Colón fue a los 14' cuando Ignacio Lago metió un centro que cruzó todo el área y Gonzalo Bettini cabeceó exigido y la pelota dio en el caño izquierdo.

A los 19' el que estuvo cerca de convertir fue Lago, luego de un centro de Federico Jourdan controló el balón dentro del área pero su remate fue directo a las manos de Lautaro Petruchi.

Colón ya merecía el descuento y mucho más cuando a los 20' Imanol González en su intento por despejar casi mete el balón dentro de su propio arco. Y en la acción siguiente lo tuvo fue Jourdan pero su remate fue interceptado por Lautaro Carrera.

El partido se jugaba en campo del equipo mendocino que no lograba pasar la mitad de la cancha. Y a los 24' Christian Bernardi aprovechó un mal despeje de Petruchi pero su remate fue luego tapado por el arquero.

Era todo de Colón al que solo le faltaba el gol. Lo desbordaba por todos lados al equipo mendocino y solo le falta la definición para llegar al descuento.

A los 28' Gimnasia de Mendoza dispuso de la primera chance del complemento. La pelota le quedó a Fermín Antonini quien remató al primer palo y Tomás Paredes mandó la pelota al córner.

En los minutos siguientes, Colón bajó el ritmo sintió el desgaste y ya no generó tanto peligro como en esos minutos. Y encima a los 38' el Sabalero se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Brian Negro.

A los 42' Paredes salvó a Colón luego de que Matías Recalde remató dentro del área, la pelota se desvió en un defensor y el arquero la mandó al córner.

Y cuando se jugaba el primer minuto de descuento Colón se quedó con nueve futbolistas ya que Pablo Dóvalo de forma apresurada le mostró la tarjeta roja a Lautaro Laborie.

No hubo tiempo para más, Colón pagó demasiado caro sus errores defensivos y terminó cortando la racha de dos triunfos al hilo con una derrota que lo aleja del Reducido.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Paredes; 4-Gonzalo Bettini, 2-Zahir Ibarra, 6-Brian Negro, 3-Conrado Ibarra; 5-Zahir Yunis, 7-Lautaro Laborie; 8-Federico Jourdan, 10-Christian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Gimnasia de Mendoza: 1-Lautaro Petruchi; 4-Facundo Nadalín, 2-Diego Mondino, 6-Imanol González, 3-Matías Recalde; 8-Matías Muñoz, 5-Ignacio Antonio; 7-Brian Andrada, 10-Jeremías Puch, 11-Facundo Lencioni; y 9-Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Goles: PT 26' Imanol González (GM), 44' Nicolás Servetto (GM),

Cambios: ST 0' Fermín Antonini x Antonio (GM), 13' José Barreto x Yunis (C), 15' Lautaro Carrera x Andrada (GM), 23' Gastón Esposito x Puch (GM), 26' Matías Córdoba x Bernardi (C), 32' Mario Galeano x Servetto (GM), 33' Facundo Taborda x Jourdan (C), Joel Soñora x Lago (C),

Expulsados: ST 38' Negro (C), 45' Laborie (C),

Amonestados: Yunis, Negro y Z. Ibarra (C), Carrera y Espósito (GM).

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Brigadier López