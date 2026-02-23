Colón sumó en la tabla, pero retrocedió futbolísticamente

Colón cosechó un empate ante Central Norte que se valora en lo matemático, pero no tanto en el aspecto futbolístico

Por ahora los números cierran, un triunfo como local y un empate como visitante, es un comienzo auspicioso para Colón en el Torneo de la Primera Nacional.

La sólida victoria ante Deportivo Madryn por 2-1 le dio paso a un discreto empate 0-0 contra Central Norte de Salta. Un comienzo lógico en cuanto a las matemáticas y a lo que exige la categoría.

Es decir, hacerse fuerte como local y siempre sumar algo en condición de visitante. Por lo cual, desde las estadísticas, nada que reprocharle al elenco sabalero.

Lo que sí habrá que analizar es el retroceso futbolístico que experimentó en su segundo partido. Mostrando solidez y orden, de mitad de cancha hacia atrás, pero sin ideas en ataque para inquietar al equipo salteño.

LEER MÁS: Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Por las características de sus jugadores, Colón es un equipo que se basa en el orden y el sacrificio, apostando por la contundencia que puedan darle los delanteros.

Y está claro que la ausencia de Alan Bonansea perjudicó a Colón, porque Facundo Castro no está en el mismo nivel. Pero más allá de esta ausencia, la realidad indica que el Sabalero es un equipo vertical, que no parece tener tanto volumen de juego.

La falta de un enganche, para filtar pases en un partido cerrado parece ser el principal déficit de un plantel al que le sobran nombres y alternativas en todos los puestos, salvo en la posición mencionada.

LEER MÁS: "Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende"

Obviamente que el empate ante Central Norte será importante si el sábado le gana a Ferro. En condición de local y ante un estadio repleto, Colón parece que puede marcar grandes diferencias.

Y además seguramente, el DT Ezequiel Medrán podrá contar con Bonansea. Así las cosas, nada para preocuparse de la cara a lo que viene, pero sí para hacer foco en algunos aspectos del juego.

No todos los partidos podrán ser tan favorables como ante Deportivo Madryn y es allí en donde Colón tendrá que tener la eficacia para resolver a su favor, encuentros cerrados y ante rivales que propongan poco.