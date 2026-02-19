"Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende"

Alan Bonansea quien está haciendo todo lo posible para jugar el domingo, habló de su debut en Colón y de lo que vendrá

Alan Bonansea está en duda para el partido que el domingo Colón jugará ante Central Norte en Salta. El goleador padece una subluxación en el hombro derecho y por estas horas será exigido para ver como responde.

Luego de lo que fue su debut triunfal con la camiseta rojinegra, Bonansea dialogó con La Voz del Sabalero por Sol Play 91.5 y allí se refirió a la lesión que lo viene aquejando, entre otros temas.

Las ganas de Bonansea por jugar ante Central Norte

“Estamos renegando un poquito con el hombro, pero haciendo lo posible para estar el fin de semana. La verdad que estamos medio cagados con el hombro, pero viendo de qué manera lo podemos tratar", comenzó contando.

Para luego agregar: "Estamos metiendo toda la energía para que se pueda dar. Después queda un poco en los médicos y lo que sienta Ezequiel (Medrán), porque tampoco uno puede no estar al 100%, entonces también es entendible esa parte".

Respecto a su llegada a Colón expresó: "En un primer momento cuando surgió la posibilidad, el sí mío ya estaba. Después hubo otras cuestiones en el medio que uno no tenía nada que ver, pero se hizo fuerza para que se termine dando y así fue".

En cuanto al festejo del gol dijo: "Siempre se me sale la cadena en los goles. Después veo el video por ahí y me agarra un poquito de vergüenza ajena. Pero la verdad que lo vivo de esa manera y para mí fue hermoso, me quedó un recuerdo también muy lindo".

En otro tramo de la charla, Bonansea opinó: "A todos los que le tocó entrar y a los que no, se brindan de una manera fantástica y es un buen indicio para lo que es el equipo. El año se hace largo y necesitas de todos, que entren todos enchufados e ir el lunes al entrenamiento y que los chicos que no le tocó estar vayan, se maten por estar y te potencien a vos que estás jugando".

A la hora de opinar del presente manifestó: "El grupo es lo más importante. Hoy con tener la camiseta de Colón no se asciende, hay que esforzarse por el compañero y por el escudo que es lo más importante. Y también por la gente que hace un esfuerzo gigante para llenar el hermoso estadio que tenemos. Entonces hay que tener humildad y meterle el pecho a la situación".

Y finalizó: "La realidad es que estamos en el Nacional B y nos vamos a tener que enfrentar con todo y todos nos van a querer ganar porque somos el equipo más grande de la categoría”.