Unión podría contar con la dupla de ataque para visitar a Independiente Rivadavia

En Unión existe optimismo en cuanto a que Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia puedan jugar. Igualmente Leonardo Madelón maneja otra alternativa

En Unión confían en que tanto Tarragona como Estigarribia serán titulares en el partido ante Independiente Rivadavia.

En las últimas horas, aumentaron las chances para que Unión pueda disponer de su dupla de ataque titular en el partido ante Independiente Rivadavia.

Y es que en el arranque de la semana, la noticia indicaba que tanto Cristian Tarragona como Marcelo Estigarribia estaban en duda para jugar los octavos de final.

En el caso de Tarragona con una molestia muscular en el gemelo y Estigarribia con una molestia en el aductor. Por ello, en las primeras prácticas, entrenaron de manera diferenciada.

Pero este jueves se sumaron a los entrenamientos con el resto del plantel y es por ello que ambos estarían para jugar desde el arranque. No obstante, Leonardo Madelón se tomará un tiempo más para definir el equipo.

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Una vez que el plantel esté en Mendoza allí se los exigirá a los dos puntas para ver cómo responden y terminar de definir los 11 que saldrán a la cancha para enfrentar a Independiente Rivadavia.

De los dos futbolistas, el que mejor está es Tarragona, por ello, el DT maneja una alternativa en caso de que Estigarribia no pueda estar.

Y la misma tiene que ver con la presencia de Augusto Solari, quien en caso de que no juegue Estigarribia, sería titular para desempeñarse como carrilero por derecha y Julián Palacios pasaría a jugar como media punta.

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El esquema sería el mismo del partido contra Vélez, cuando precisamente Estigarribia no fue de la partida por estar suspendido y el que lo reemplazó fue Nicolás Palavecino pasando a jugar con un 4-4-1-1.

No obstante, la expectativa está puesta en que jueguen tanto Tarragona como Estigarribia y si eso ocurre, Madelón apostará por la formación que sale de memoria.

Así las cosas, el equipo sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.