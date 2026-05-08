Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión podría contar con la dupla de ataque para visitar a Independiente Rivadavia

En Unión existe optimismo en cuanto a que Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia puedan jugar. Igualmente Leonardo Madelón maneja otra alternativa

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 10:18hs
En Unión confían en que tanto Tarragona como Estigarribia serán titulares en el partido ante Independiente Rivadavia.

Prensa Unión

En Unión confían en que tanto Tarragona como Estigarribia serán titulares en el partido ante Independiente Rivadavia.

En las últimas horas, aumentaron las chances para que Unión pueda disponer de su dupla de ataque titular en el partido ante Independiente Rivadavia.

Unión confía en poner el equipo que sale de memoria

Y es que en el arranque de la semana, la noticia indicaba que tanto Cristian Tarragona como Marcelo Estigarribia estaban en duda para jugar los octavos de final.

En el caso de Tarragona con una molestia muscular en el gemelo y Estigarribia con una molestia en el aductor. Por ello, en las primeras prácticas, entrenaron de manera diferenciada.

Pero este jueves se sumaron a los entrenamientos con el resto del plantel y es por ello que ambos estarían para jugar desde el arranque. No obstante, Leonardo Madelón se tomará un tiempo más para definir el equipo.

LEER MÁS: La reserva de Unión alcanzó un empate ante Banfield, pero entró en un bache inoportuno

Una vez que el plantel esté en Mendoza allí se los exigirá a los dos puntas para ver cómo responden y terminar de definir los 11 que saldrán a la cancha para enfrentar a Independiente Rivadavia.

De los dos futbolistas, el que mejor está es Tarragona, por ello, el DT maneja una alternativa en caso de que Estigarribia no pueda estar.

Y la misma tiene que ver con la presencia de Augusto Solari, quien en caso de que no juegue Estigarribia, sería titular para desempeñarse como carrilero por derecha y Julián Palacios pasaría a jugar como media punta.

LEER MÁS: Unión salió al cruce por las "falsas" versiones en Avellaneda: "Racing tiene la peor actitud"

El esquema sería el mismo del partido contra Vélez, cuando precisamente Estigarribia no fue de la partida por estar suspendido y el que lo reemplazó fue Nicolás Palavecino pasando a jugar con un 4-4-1-1.

No obstante, la expectativa está puesta en que jueguen tanto Tarragona como Estigarribia y si eso ocurre, Madelón apostará por la formación que sale de memoria.

Así las cosas, el equipo sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Tarragona Estigarribia
Noticias relacionadas
alfredo berti palpita el partido ante union: sera muy duro

Alfredo Berti palpita el partido ante Unión: "Será muy duro"

independiente rivadavia no frena: libertadores, playoffs y union en una agenda infernal

Independiente Rivadavia no frena: Libertadores, playoffs y Unión en una agenda infernal

union espera por tarragona y estigarribia: madelon define entre el optimismo y la cautela

Unión espera por Tarragona y Estigarribia: Madelón define entre el optimismo y la cautela

Leonardo Madelón dispuso de un ensayo futbolístico en el que paró dos formaciones alternando titulares con suplentes.

Los dos equipos que dispuso el DT de Unión Leonardo Madelón

Lo último

Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Detuvieron a Calefón por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Último Momento
Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Detuvieron a Calefón por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Ignacio Antonio: Todos los rivales contra Colón se juegan un poquito más

Ignacio Antonio: "Todos los rivales contra Colón se juegan un poquito más"

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Ovación
Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Continúa la acción de la 8° fecha del Torneo José Luis Burtovoy

Continúa la acción de la 8° fecha del Torneo José Luis Burtovoy

Lionel Messi: Por delante de Argentina hay otros favoritos

Lionel Messi: "Por delante de Argentina hay otros favoritos"

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe