Colón está interesado en un volante cuyo pase pertenece a Belgrano

Colón sumará a Ignacio Antonio, pero Ezequiel Medrán pretende otro volante central y tiene en la mira a un futbolista que pertenece a Belgrano

15 de diciembre 2025 · 10:26hs
El volante de Belgrano Tiago Cravero está en la mira de Colón.

Cada día que pasan van surgiendo nombres para reforzar el plantel de Colón. Tanto el director deportivo Diego Colotto, como el DT Ezequiel Medrán tienen en mano una lista muy extensa de futbolistas que interesan.

Colón tiene en la mira a Tiago Cravero

Y es que en cada puesto a reforzar, tiene distintas alternativas y opciones. Por ello es que los nombres se amontonan y las gestiones en curso son muchas.

En el rubro volante central, Colón tiene acordada de palabra la llegada de Ignacio Antonio, mediocampista de 30 años a quien Medrán conoce y muy bien de su paso por Gimnasia de Mendoza.

El entrenador sabalero lo considera un jugador fundamental y por ello fue el primer apuntado para reforzar la zona central, ya que viene para ser titular.

Pero la búsqueda de un volante central no termina en Antonio y es por ello que ya hay un nombre en carpeta y por el cual ya comenzaron las negociaciones.

El futbolista en cuestión es Tiago Cravero, quien viene de jugar en San Miguel, pero cuyo pase pertenece a Belgrano. El volante de 23 años, jugó en el 2024 en San Miguel, pero en 2025 retornó al Pirata.

Estuvo en el club cordobés el primer semestre de este año, pero posteriormente fue cedido nuevamente a San Miguel y si bien tenía contrato hasta junio de 2026, Belgrano decidió repescarlo.

Así las cosas, el volante que tiene contrato con el Pirata hasta diciembre del 2027 será evaluado y se definirá si se queda en el plantel o es negociado nuevamente.

El interés de Colón es concreto, pero no es el único club que lo tiene en el radar, ya que también se menciona que Quilmes lo quiere como refuerzo.

Entre 2024 y 2025, Cravero disputó 53 partidos con la camiseta de San Miguel, mientras que en Belgrano, apenas alcanzó a jugar cuatro partidos.

