Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Tras caerse lo de Kevin López, Colón fue a fondo por otra alternativa y tiene prácticamente acordado el arribo del volante Agustín Toledo

29 de enero 2026 · 23:19hs
Colón tiene todo listo para sumar al mediocampista Agustín Toledo

Colón se movió rápido y ya tiene un nuevo nombre. Luego del desplante de Kevin López, la dirección deportiva no perdió tiempo, dio vuelta la página y aceleró por el mediocampista Agustín Toledo, con el que ya habría un acuerdo para que se sume al grupo que comanda Ezequiel Medrán.

Colón, cerca de completar su plantel

El volante, de 25 años, viene de disputar la última temporada en Temperley, donde sumó rodaje y continuidad. Nacido en Guernica el 3 de marzo de 2000, es un mediocampista versátil, con la capacidad de desempeñarse tanto como volante central como de interno, una característica que encaja de lleno en la búsqueda del cuerpo técnico.

Colón suma al volante Agustín Toledo.

En este contexto, y si las gestiones continúan por el carril actual, Ezequiel Medrán estaría muy cerca de completar el rompecabezas del plantel. Con la llegada de Toledo, el DT sumaría esa pieza que consideraba clave para el mediocampo, mientras que en defensa el panorama ya está despejado: el arribo del zaguero Federico Rasmussen es un hecho y solo resta que llegue a Santa Fe, pase la revisión médica y firme su contrato.

Así, Colón acelera, corrige sobre la marcha y muestra señales claras de decisión en el mercado, con la intención de terminar de armar un equipo competitivo para lo que viene.

