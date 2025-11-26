La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

José Vignatti manifestó que Colón se fue al descenso por culpa de Víctor Godano y Pedro Passeggi. La dirigencia le respondió al expresidente

Hace unos días, el expresidente de Colón José Vignatti rompió el silencio después de mucho tiempo y en vez de pedir disculpas por el descenso del Sabalero, acusó a Víctor Godano y a Pedro Passeggi de ser los responsables de la pérdida de la categoría del equipo rojinegro.

Por ello, en diálogo con el programa oficial Sangre y Luto por Aire de Santa Fe 91.1, Godano y Passeggi le respondieron, aunque en el caso del presidente apenas dijo: "No tengo relación con Vignatti".

Pero el que sí, salió a cruzarlo fue Passeggi quien aseguró: "Insinuar una conducta deliberada para perjudicar al club es muchísimo, es pasarse de la raya".

Para luego agregar: "Creer que la caída se produjo solo por una apelación es sin dudas una subestimación a la inteligencia del socio".

Y para finalizar el tema, Passeggi opinó: "Colón tuvo la posibilidad de estar entre los primeros 26 equipos de los 28 que estaban en Primera División. Y después se perdió el partido con Gimnasia, por eso el descenso no fue una sanción, fue algo deportivo".