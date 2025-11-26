Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, en conflicto abierto: el plantel cumplió su tercer día sin entrenamientos

El plantel de Colón cumplió su tercer día sin entrenamientos, como consecuencia del reclamo salarial de tres meses. Cómo sigue el conflicto.

26 de noviembre 2025 · 16:15hs
Colón, en conflicto abierto: el plantel cumplió su tercer día sin entrenamientos

La crisis salarial en Colón se profundizó este miércoles, luego de que por tercer día consecutivo los futbolistas profesionales decidieran presentarse en el Predio 4 de Junio sin realizar trabajos de campo, en continuidad con la medida de fuerza que iniciaron el lunes.

El plantel mantiene la postura a la espera de que la dirigencia cumpla con la promesa de abonar el mes de agosto, lo que destrabaría parcialmente el conflicto. Quedarán pendientes los meses de septiembre y octubre, mientras noviembre ingresará próximamente en período de exigibilidad.

Un conflicto que ya impacta en lo deportivo

El reinicio de los entrenamientos estaba programado como punto de partida del ciclo de preparación encabezado por Ezequiel Medrán, pero el escenario se transformó en un foco de tensión institucional. Los futbolistas se limitaron nuevamente a asistir al predio sin llevar adelante ninguna práctica, tal como lo hicieron lunes y martes.

La medida, consensuada de forma colectiva, responde a la deuda por derechos de imagen, que constituye el mayor componente de los ingresos para los jugadores. Si bien los contratos registrados en AFA están regularizados, los acuerdos complementarios permanecen impagos.

Reunión con la dirigencia y postura firme

Los referentes del plantel, entre los que se encuentran Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti, ya habían comunicado la decisión al presidente Víctor Godano, quien se comprometió a efectuar el pago correspondiente a agosto “en el corto plazo”.

Sin embargo, la propuesta es considerada insuficiente por los jugadores, que reclaman además un plan de regularización integral para los meses restantes. Se analiza incluso la posibilidad de avanzar con intimaciones formales mediante cartas documento si no hay avances concretos.

Transición dirigencial bajo presión

El pago del mes de agosto sería cubierto por la actual Comisión Directiva, mientras que la nueva conducción, que asumirá el 1 de diciembre, deberá afrontar el resto de la deuda. La situación contrasta con declaraciones previas de Godano, quien había señalado su intención de dejar el club “ordenado y en condiciones”.

Momento crítico

El conflicto salarial ya dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una preocupación deportiva y legal. La falta de solución podría comprometer el armado del plantel para 2026 y dejar expuesto al club ante posibles intimaciones.

Lo que debía ser el regreso formal al trabajo terminó convirtiéndose en uno de los episodios más preocupantes de los últimos meses. Colón enfrenta una situación límite y el tiempo apremia. Sin una respuesta inmediata, el conflicto podría escalar y poner en riesgo el inicio de la próxima temporada. El plantel espera. Medrán no entrena. La dirigencia promete. El club necesita soluciones urgentes.

