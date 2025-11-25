Uno Santa Fe | Colón | Colón

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores continúan con la medida de fuerza

El plantel de Colón continúa con la medida de fuerza por el atraso en el pago de sus haberes. Cuál fue la promesa del presidente Víctor Godano.

Ovación

Por Ovación

25 de noviembre 2025 · 11:48hs
Sigue el conflicto en Colón: los jugadores continúan con la medida de fuerza

El conflicto salarial en Colón sumó este martes un nuevo capítulo de tensión. Tal como había ocurrido el lunes, los futbolistas profesionales decidieron no entrenarse en el Predio 4 de Junio en reclamo por la deuda acumulada de tres meses de derechos de imagen (agosto, septiembre y octubre), a los que se sumará en breve noviembre. Se trata de la porción más importante de sus ingresos, ya que los montos correspondientes a los contratos registrados en AFA se encuentran al día.

LEER MÁS: El Pulga Rodríguez volvió a recordar el título de Colón en medio de la frustración tatengue

La medida de fuerza se mantiene firme y solo se levantará cuando la dirigencia efectivice el pago del mes de agosto, tal como les prometió el presidente Víctor Godano durante la reunión del lunes. Sin embargo, los futbolistas también remarcaron que necesitan resolver el total de lo adeudado antes del vencimiento de varios vínculos contractuales, para evitar complicaciones legales y deportivas.

Una pretemporada que arrancó con conflicto

El regreso del plantel tras el receso estaba previsto como el punto de partida del trabajo de Ezequiel Medrán para la próxima temporada. Pero en lugar de una práctica deportiva, se vivió una jornada de tensión institucional. El lunes, los jugadores asistieron al predio pero no realizaron actividades físicas, gesto que repitieron este martes.

Entre los referentes que encabezaron el reclamo estuvieron Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti, quienes dialogaron con el presidente Godano. Según trascendió, el mandatario se comprometió a efectuar en breve el pago correspondiente al mes de agosto para destrabar la situación, aunque sin garantizar aún los meses siguientes.

Una crisis anunciada

La situación no tomó por sorpresa al cuerpo técnico. La semana pasada, Medrán había conducido una práctica integrada casi exclusivamente por futbolistas juveniles, como estaba previsto. El plantel evaluó incluso intimar legalmente al club mediante cartas documento, lo que podría concretarse si no se regulariza el pago adeudado.

Jugadores que mantienen la medida de fuerza

Los profesionales que no entrenaron este lunes y martes, y que debían sumarse a la pretemporada, son:

Contrato vigente hasta diciembre 2025: Marcos Díaz – Gonzalo Bettini – Facundo Sánchez – Guillermo Ortiz – Brian Negro – Federico Jourdan – Lautaro Laborié – Nicolás Fernández – Emmanuel Gigliotti – Christian Bernardi – Alex Aranda – Óscar Garrido (contrato hasta el 31/12)

Contrato vigente hasta diciembre 2026: Nicolás Thaller – Tomás Giménez – Facundo Castet – Nicolás Talpone – Ignacio Lago – Gonzalo Soto – Facundo Castro – Luis “Pulga” Rodríguez

Los juveniles, que habían iniciado los trabajos la semana anterior, se entrenaron con normalidad.

Un legado complejo para la próxima gestión

El conflicto expone una vez más la fragilidad estructural del club, inmerso en dificultades económicas, compromisos incumplidos y negociaciones delicadas con acreedores. Aunque Godano prometió cancelar agosto, los meses restantes deberán ser afrontados por la nueva dirigencia que asumirá el 1 de diciembre, lo que representa una herencia financiera muy pesada.

LEER MÁS: Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Una situación que contrasta fuertemente con lo expresado días atrás por el tesorero saliente, Adrián Temporelli, quien había asegurado que Colón sería entregado como un club “ordenado” y “previsible”. La realidad muestra lo contrario.

El regreso a las prácticas, que debía marcar el reinicio de la ilusión deportiva, se convirtió en un símbolo de crisis. Con los referentes firmes en su postura, un cuerpo técnico condicionado y una transición dirigencial en marcha, la urgencia es restablecer la credibilidad y evitar que el conflicto escale aún más, a escasos días de las elecciones.

Colón Víctor Godano Emmanuel Gigliotti
Noticias relacionadas
se presentan en sociedad las ultimas listas en colon antes de las elecciones

Se presentan en sociedad las últimas listas en Colón antes de las elecciones

colon avanza en la depuracion del plantel: se negocian dos nuevas salidas

Colón avanza en la depuración del plantel: se negocian dos nuevas salidas

nuevo foco de conflicto en colon: el plantel decidio no entrenarse por la deuda salarial

Nuevo foco de conflicto en Colón: el plantel decidió no entrenarse por la deuda salarial

colon, a dias de las elecciones, sigue condicionado por la inhibicion en fifa y la deuda con espinola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Lo último

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Último Momento
Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Análisis del mercado laboral en Santa Fe: la reducción de puestos se concentra en grandes empresas

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Sigue el conflicto en Colón: los jugadores mantienen la medida de fuerza por la deuda salarial

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por cuestiones personales

Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por "cuestiones personales"

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

Ovación
Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"