Sigue el conflicto en Colón: los jugadores continúan con la medida de fuerza

El plantel de Colón continúa con la medida de fuerza por el atraso en el pago de sus haberes. Cuál fue la promesa del presidente Víctor Godano.

El conflicto salarial en Colón sumó este martes un nuevo capítulo de tensión. Tal como había ocurrido el lunes, los futbolistas profesionales decidieron no entrenarse en el Predio 4 de Junio en reclamo por la deuda acumulada de tres meses de derechos de imagen (agosto, septiembre y octubre), a los que se sumará en breve noviembre. Se trata de la porción más importante de sus ingresos, ya que los montos correspondientes a los contratos registrados en AFA se encuentran al día.

La medida de fuerza se mantiene firme y solo se levantará cuando la dirigencia efectivice el pago del mes de agosto, tal como les prometió el presidente Víctor Godano durante la reunión del lunes. Sin embargo, los futbolistas también remarcaron que necesitan resolver el total de lo adeudado antes del vencimiento de varios vínculos contractuales, para evitar complicaciones legales y deportivas.

Una pretemporada que arrancó con conflicto

El regreso del plantel tras el receso estaba previsto como el punto de partida del trabajo de Ezequiel Medrán para la próxima temporada. Pero en lugar de una práctica deportiva, se vivió una jornada de tensión institucional. El lunes, los jugadores asistieron al predio pero no realizaron actividades físicas, gesto que repitieron este martes.

Entre los referentes que encabezaron el reclamo estuvieron Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti, quienes dialogaron con el presidente Godano. Según trascendió, el mandatario se comprometió a efectuar en breve el pago correspondiente al mes de agosto para destrabar la situación, aunque sin garantizar aún los meses siguientes.

Una crisis anunciada

La situación no tomó por sorpresa al cuerpo técnico. La semana pasada, Medrán había conducido una práctica integrada casi exclusivamente por futbolistas juveniles, como estaba previsto. El plantel evaluó incluso intimar legalmente al club mediante cartas documento, lo que podría concretarse si no se regulariza el pago adeudado.

Jugadores que mantienen la medida de fuerza

Los profesionales que no entrenaron este lunes y martes, y que debían sumarse a la pretemporada, son:

Contrato vigente hasta diciembre 2025: Marcos Díaz – Gonzalo Bettini – Facundo Sánchez – Guillermo Ortiz – Brian Negro – Federico Jourdan – Lautaro Laborié – Nicolás Fernández – Emmanuel Gigliotti – Christian Bernardi – Alex Aranda – Óscar Garrido (contrato hasta el 31/12)

Contrato vigente hasta diciembre 2026: Nicolás Thaller – Tomás Giménez – Facundo Castet – Nicolás Talpone – Ignacio Lago – Gonzalo Soto – Facundo Castro – Luis “Pulga” Rodríguez

Los juveniles, que habían iniciado los trabajos la semana anterior, se entrenaron con normalidad.

Un legado complejo para la próxima gestión

El conflicto expone una vez más la fragilidad estructural del club, inmerso en dificultades económicas, compromisos incumplidos y negociaciones delicadas con acreedores. Aunque Godano prometió cancelar agosto, los meses restantes deberán ser afrontados por la nueva dirigencia que asumirá el 1 de diciembre, lo que representa una herencia financiera muy pesada.

Una situación que contrasta fuertemente con lo expresado días atrás por el tesorero saliente, Adrián Temporelli, quien había asegurado que Colón sería entregado como un club “ordenado” y “previsible”. La realidad muestra lo contrario.

El regreso a las prácticas, que debía marcar el reinicio de la ilusión deportiva, se convirtió en un símbolo de crisis. Con los referentes firmes en su postura, un cuerpo técnico condicionado y una transición dirigencial en marcha, la urgencia es restablecer la credibilidad y evitar que el conflicto escale aún más, a escasos días de las elecciones.