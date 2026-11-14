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El minuto a minuto de Colón ante Midland en el Brigadier López

Colón ya se enfrenta a Midland en el Brigadier López, busca conseguir una victoria ante su gente y continuar en la lucha por el ascenso.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 18:09hs
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El minuto a minuto de Colón ante Midland en el Brigadier López

Colón llega a este compromiso después de superar 2-0 a Defensores de Belgrano en su última presentación. Para afrontar el cruce decisivo del Reducido, Iván Delfino introduce dos modificaciones en la formación titular: Facundo Castet ingresa por Sebastián Olmedo, mientras que Darío Sarmiento ocupa el lugar de Emanuel Beltrán. El objetivo es avanzar y sostener vivo el sueño del ascenso.

LEER MAS: Cómo le fue a Colón con Juan Pablo Loustau como árbitro

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL BRIGADIER LÓPEZ

Colón ya disputa una verdadera final frente a Midland. En su casa y ante su gente, el Sabalero busca dar un paso más en el Reducido y mantener encendida la ilusión de pelear por el ascenso a Primera División.

1' 1T: ¡Primer intento de Colón!

Alan Bonansea prueba al arco, pero la pelota se va desviada.

FORMACIONES Y DATOS DEL PARTIDO

COLON: 1. Tomás Giménez; 4. Mauro Peinipil, 2. Nicolás Thaller, 6. Federico Rassmusen, 3. Facundo Castet; 8. Darío Sarmiento, 5. Federico Lértora, 7. Agustín Toledo; 11. Julián Marcioni, 10. Ignacio Lago, 9. Alan Bonansea.

MIDLAND: 1.Leguiza; 4. Andrada, 2. Cepeda, 6. Recalde, 3. Casarico; 8. Camaño, 5. Violini, 7. Bulacio; 11. Luna, 10. Roseti, 9. Marín.

Estadio: Brigadier General Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Colón
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