Colón y Patronato: el partido histórico que marcó un antes y un después

El cruce de 1943 por la Copa de la República fue el primer paso nacional de Patronato. Hubo goles, polémicas y un final inconcluso que quedó en la memoria.

El enfrentamiento entre Colón y Patronato en 1943 trascendió lo deportivo para convertirse en un capítulo clave en la historia de ambos clubes. Disputado en el marco de la Copa de la República , aquel duelo significó el debut nacional del conjunto entrerriano y dejó una trama marcada por goles, tensiones y un desenlace cargado de controversia.

El crecimiento de Patronato a comienzos de la década del 40 tuvo un punto de inflexión con la creación de la Liga Paranaense en 1942. Tras consagrarse en los dos primeros torneos oficiales, el club ganó el derecho de competir a nivel nacional. Así llegó su participación en la Copa de la República 1943 , un certamen organizado por la AFA y el Consejo Federal que reunió a 35 equipos : 16 de Primera División y 19 representantes del interior del país, distribuidos en zonas regionales.

Un cruce regional con viaje por agua y clima especial

El debut de Patronato tuvo un condimento particular: el rival sería Colón, en un enfrentamiento atravesado por la cercanía geográfica y las limitaciones de la época. En tiempos donde aún no existía el túnel subfluvial, el traslado entre Paraná y Santa Fe se realizaba por vía fluvial, lo que le otorgó al partido un contexto singular desde la previa.

Formaciones, árbitros y una jornada con gran convocatoria

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 1943 en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, ante unas 2.500 personas. Patronato formó con: Hernández; Ferreira y Rodríguez; Butta, Bieleh y Morales; Rousseaux, Bagilet, Chapino, Benavento y Santamaría.

Por su parte, Colón alineó a: Zamaro; Portillo y Sabatig; Orihuela, Del Barco y Gaetán; Pesarini, Olivares, Curet, Pavón y Sánchez. El árbitro fue J. Belazercovsky, acompañado por los jueces de línea I. Villarreal y J. Greco. La recaudación alcanzó los $995, con entradas que costaban entre $1,50 y $2.

Del 2-0 de Patronato a la remontada de Colón

El inicio sorprendió a todos. Patronato mostró eficacia y contundencia, golpeó en dos oportunidades y se fue al descanso con una ventaja de 2-0, apoyado en una defensa firme y un ataque directo. Sin embargo, en el complemento, Colón reaccionó. El equipo santafesino logró empatar el partido y, en medio de un clima cada vez más tenso, encontró el 3-2 que cambiaría definitivamente la historia del encuentro.

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Polémica, expulsión y final inconcluso

El tercer gol de Colón desató la controversia. Los jugadores de Patronato reclamaron una supuesta posición adelantada y apuntaron directamente contra el árbitro. La situación se desbordó rápidamente: el arquero Manuel Hernández fue expulsado y, con el equipo en inferioridad, la delegación entrerriana decidió retirarse del campo de juego antes del final. El partido quedó inconcluso, pero el resultado se mantuvo y Colón avanzó de ronda.

Más allá del desenlace, aquel cruce de 1943 quedó grabado como un momento fundacional. Para Patronato, significó su primera experiencia en el plano nacional; para Colón, una victoria que se inscribió en un contexto cargado de tensión.