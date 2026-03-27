Messi demandó en Nueva York por la venta de productos falsificados con su marca

El capitán argentino, Leo Messi, inició acciones legales contra vendedores que operan desde China y reclama el cese de ventas ilegales.

El futbolista Lionel Messi y su empresa LMGM impulsaron una demanda federal en Nueva York contra vendedores que comercializan productos falsificados con su marca. La presentación apunta a comerciantes que operan principalmente desde China y exige frenar las ventas ilegales, además de reclamar indemnizaciones económicas por el uso indebido de su imagen.

La acción judicial fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y recayó en el juez Edgar Ramos . El escrito no señala directamente a plataformas como Temu o Walmart , sino a los vendedores individuales , cuyas identidades se mantienen bajo reserva hasta su notificación formal.

Desde el entorno de Messi solicitan el cese inmediato de las operaciones, la eliminación de cuentas y una compensación económica millonaria, contemplando incluso daños triplicados según la legislación estadounidense en materia de marcas.

Productos falsificados con la marca Messi: cómo operaba la red

Según detalla la demanda, los acusados comercializaban ropa, calzado, accesorios, bolsos, artículos electrónicos y deportivos utilizando el logo registrado de Messi, vigente en Estados Unidos desde abril de 2016. Además, empleaban estrategias digitales para simular tiendas oficiales, redirigiendo a los usuarios mediante redes sociales y posicionamiento online hacia sitios que aparentaban ser legítimos.

Un esquema complejo para evadir controles y sanciones

El documento judicial describe una operatoria sofisticada para evitar controles: uso de identidades falsas, cuentas que se reactivaban tras ser bloqueadas y fondos canalizados hacia el exterior. También se detectó el envío de paquetes de bajo valor para esquivar controles aduaneros. Según datos de la CBP, el 97% de las incautaciones por violación de propiedad intelectual en 2024 correspondieron a este tipo de envíos.

A su vez, los vendedores migraban sus sitios fuera de Estados Unidos ante acciones legales y operaban con múltiples sistemas de pago, lo que dificultaba su rastreo.

El impacto global de la marca Messi y el reclamo económico

La marca Messi, gestionada por LMGM desde Andorra, se consolidó como un negocio global en expansión. Solo en 2025 se vendieron 1,3 millones de camisetas, con un crecimiento notable tras su llegada al Inter Miami. Ese impacto también se reflejó en un aumento del 1200% en las búsquedas vinculadas al club. En paralelo, la tienda oficial generó ingresos por 1,69 millones de dólares en 2023, en asociación con marcas como Adidas y Stanley.

Indemnizaciones millonarias y avance judicial en Estados Unidos

En su presentación, Messi y LMGM exigen la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente, daños económicos que podrían triplicarse según la ley estadounidense o, en su defecto, compensaciones de entre 1.000 y 2 millones de dólares por infracción. El caso es llevado adelante por el estudio jurídico Boies Schiller Flexner LLP, que impulsa la eliminación de las cuentas involucradas y el resarcimiento económico por el uso indebido de la marca.