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Medrán rompe el molde y cambia nombres y esquema en Colón para visitar a Patronato

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, paró la probable formación para jugar en Paraná ante Patronato el domingo por el interzonal de la fecha 7

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 15:07hs
Medrán rompe el molde y cambia nombres y esquema en Colón para visitar a Patronato

Prensa Colón

No hay margen para repetir errores. En Colón entendieron el mensaje y la respuesta de Ezequiel Medrán llegó rápido: volantazo táctico y retoques en la estructura para visitar a Patronato el domingo, desde las 16, por el interzonal de la fecha 7, que tendrá como condimento la presencia de hinchas neutrales.

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La práctica de este viernes en el Brigadier López dejó señales, ya que el técnico no quedó conforme con lo mostrado ante San Telmo y decidió intervenir. No con retoques mínimos, sino con una reformulación que apunta a sostenerse mejor y competir distinto.

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El plan tiene nombre y forma: un esquema que se movería entre el 4-1-4-1 y el 4-5-1, pensado para ganar equilibrio, achicar espacios y evitar desajustes, sobre todo jugando fuera de casa, donde más le viene costando al Sabalero. En ese rediseño aparecen dos cambios que marcan la intención. Leandro Allende se mete en el lateral izquierdo en lugar de Facundo Castet, mientras que Matías Muñoz gana terreno en el mediocampo por Lucas Cano.

Leandro Allende
Allende reemplazaría a Castet en Colón.

Allende reemplazaría a Castet en Colón.

El objetivo es cambiar la energía, corregir las falencias y encontrar una versión más confiable de cara al cruce del domingo a las 16 frente a Patronato, por la fecha 7 de la Primera Nacional, con arbitraje de Daniel Zamora. Todavía queda el entrenamiento de este sábado, donde se terminarán de ajustar detalles. Pero la idea ya está en marcha.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Ezequiel Medrán Patronato
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