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Gimnasia de Mendoza, en vilo a la espera de la respuesta de Guillermo Farré

Gimnasia de Mendoza espera una definición inminente de Guillermo Farré para ser el nuevo DT, pero una oferta internacional irrumpió y cambió el escenario

27 de marzo 2026 · 17:48hs
Gimnasia de Mendoza, en vilo a la espera de la respuesta de Guillermo Farré

En el Parque todo quedó en pausa. Gimnasia de Mendoza aguarda una señal que puede ordenar —o sacudir— su futuro inmediato. El nombre apuntado es Guillermo Farré, pero la decisión ya no parece tan lineal como hace unos días.

Tras la salida de Ariel Broggi, la dirigencia avanzó con rapidez y encontró en Farré al candidato ideal para encauzar un inicio de torneo que dejó más dudas que certezas. Hubo contactos, coincidencias y una negociación que parecía encaminarse sin sobresaltos.

Hasta que apareció un actor inesperado. Una propuesta desde el exterior, con la posibilidad de dirigir en la Copa Libertadores, se metió de lleno en la escena y cambió las reglas del juego. El interesado es Deportivo Cuzco, que seduce con un desafío deportivo difícil de igualar.

El técnico, que viene de dirigir a Aldosivi y ya tuvo experiencias fuera del país, decidió tomarse un tiempo para evaluar. No es una elección menor: de un lado, la posibilidad de liderar un proyecto en ascenso; del otro, el salto a la vidriera continental.

Gimnasia de Mendoza quiere a Farré y por las dudas está Kily en carpeta

Mientras tanto, en Mendoza no se quedan quietos. Aunque Farré sigue siendo la prioridad, otros nombres comienzan a girar como plan B, entre ellos Cristian González.

Las próximas horas serán determinantes. El reloj avanza y la incertidumbre crece. En Gimnasia esperan una respuesta que puede marcar el rumbo del equipo… o dejarlos otra vez en la línea de largada.

Gimnasia de Mendoza Guillermo Farré Ariel Broggi
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