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"Yo me voy de Colón sin renunciar, el presidente me quería dar un partido más"

Rodolfo De Paoli reveló detalles de lo que fue su salida de Colón, luego de haberlo dirigido apenas seis partidos

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 11:48hs
Rodolfo De Paoli volvió a referirse a su salida de Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Rodolfo De Paoli volvió a referirse a su salida de Colón.

Rodolfo De Paoli apenas dirigió seis partidos a Colón en el Torneo de la Primera Nacional 2024, cosechando cuatro derrotas y dos victorias. Pero luego de caer ante Brown de Adrogué como local, le puso punto final a su ciclo en el Sabalero.

En las últimas horas, De Paoli dialogó con Mundo Ascenso y allí reveló detalles de lo que fue su salida del club y expresó las diferencias que existían dentro de la dirigencia.

De Paoli volvió a recordar su salida de Colón

"Yo me voy de Colón sin renunciar y en mi último partido no doy conferencia de prensa. El presidente y el vicepresidente me querían dar un partido más, pero los demás no", aseguró.

Y agregó: "Yo les dije ‘los quiero mucho por la oportunidad que me dieron’ porque estoy tranquilo, porque actuaron de buena fe, pero nunca supieron bien por qué me dieron la posibilidad".

En otro tramo de la charla manifestó: "El último partido fue con el Brown de Adrogué de Vivaldo que ganó 2 a 0 y la cancha era una caldera".

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Y siguió: "Pido hablar con Javier Toledo, Paolo Goltz y Cristian Bernardi y les digo: ‘Yo no voy a hablar con la prensa y no los quiero comprometer, digan lo que tengan que decir pero yo no quiero irme'".

"Ese equipo de los últimos 11 partidos con Iván Delfino había ganado uno. Nosotros llegamos y en cuatro partidos habíamos ganado dos", sentenció.

Y en el final dijo: "Toledo y Goltz habían ido a la conferencia de prensa y dijeron: ‘Acá cómo se va a ir el entrenador’ y respaldaban al DT. Pero no tiene mucha prensa que los jugadores respalden al técnico".

Colón Rodolfo De Paoli presidente
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