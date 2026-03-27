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Los hinchas de Colón, condicionados de viajar antes a Paraná para comprar la entrada

La venta de entradas arrancó tranquila, pero crece la preocupación en Patronato de que hinchas de Colón intenten asociarse para pagar menos

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 14:25hs
Los hinchas de Colón, condicionados de viajar antes a Paraná para comprar la entrada

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La previa del cruce entre Patronato y Colón empezó con un movimiento inesperado fuera de la cancha. A pesar de la expectativa, la venta de entradas para neutrales tuvo un arranque con baja demanda, en gran parte por una dificultad clave: los hinchas visitantes deben trasladarse hasta Paraná para adquirir sus localidades.

Sin embargo, mientras el expendio no muestra grandes cifras, en el club entrerriano se encendió otra señal de alerta mucho más sensible.

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¿Una avivada de los "neutrales" de Colón?

El foco está puesto en una posible maniobra de simpatizantes sabaleros para eludir el sistema de ingreso. Con 1.500 entradas disponibles para neutrales a un valor de 70.000 pesos, apareció una alternativa tentadora: asociarse a Patronato, lo que tiene un costo cercano a los 25.000 pesos, y así ingresar como socio abonando bastante menos.

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Poca venta de entradas de Colón por ahora para el cotejo del domingo en Paraná.

Poca venta de entradas de Colón por ahora para el cotejo del domingo en Paraná.

La situación no pasó desapercibida para la dirigencia del Patrón, que ya analiza el tema con atención de cara al partido del domingo a las 16, por la fecha 7 de la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

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En ese contexto, la opción de comprar entradas como no socio está descartada, ya que si en los controles previos se detecta procedencia de Santa Fe, el ingreso será impedido. Así, el encuentro comienza a calentarse antes del pitazo inicial, con un escenario donde la organización busca evitar fisuras y mantener el orden en una jornada que promete alto voltaje.

Colón Patronato entradas
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