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Colón y un historial favorable ante All Boys

Colón y All Boys se enfrentaron 71 veces en la historia. El Sabalero ganó 29 partidos, hubo 25 empates y el conjunto de Floresta se impuso en 17 oportunidades.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2026 · 08:51hs
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Colón y un historial favorable ante All Boys

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón se vuelve a enfrentar ante All Boys este sábado a partir de las 16 en condición de visitante por la fecha 31 de la Primera Nacional. El sabalero se encuentra con ventaja en el historial con un total de 71 encuentros disputados, con 29 triunfos, 25 empates y 17 derrotas.

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Un historial con ventaja para Colón

Colón y All Boys protagonizaron 71 enfrentamientos a lo largo de la historia, con un balance favorable para el conjunto santafesino. El Sabalero consiguió 29 triunfos, mientras que 25 encuentros terminaron igualados y el equipo de Floresta logró quedarse con la victoria en 17 oportunidades.

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El primer capítulo de esta historia se disputó el 20 de junio de 1949. En aquella ocasión, Colón se impuso por 4-1, dando inicio a una serie de enfrentamientos que se extendió durante décadas.

El antecedente más reciente también fue rojinegro

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 10 de mayo de este año y volvió a tener a Colón como ganador. El Sabalero se quedó con un ajustado 3-2 en un partido que amplió su ventaja en el historial.

En territorio de All Boys, el antecedente más reciente se remonta al 4 de noviembre de 2024. Ese encuentro, disputado en Floresta, terminó 1-1 y dejó un nuevo empate entre ambos equipos.

Colón historial All Boys
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