Colón y un triunfo para recuperar la confianza y marcar presencia

Era imperioso volver al triunfo y más teniendo en cuenta que el rival llegaba puntero y con puntaje ideal. De allí lo importante que resultó la victoria de Colón ante Acassuso.

El elenco sabalero volvió a sumar tres puntos, luego de dos empates consecutivos que habían generado algunas dudas, respecto al funcionamiento del equipo.

Y luego de los primeros cuatro partidos que disputó el Sabalero, la primera conclusión permite indicar que Colón es un equipo que se construye de atrás hacia adelante.

La principal virtud que mostró Colón en los primeros cuatro partidos es la solidez defensiva, que se sostiene en la dupla de marcadores centrales conformada por Pier Barrios y Federico Rasmussen.

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Los dos experimentados defensores vienen demostrando un muy buen rendimiento y se complementan de muy buena forma. Los rivales le generan poco a Colón, más allá de haber recibido dos goles.

El equipo propone intensidad y sacrificio, desde los delanteros, pasando por los volantes y defensores. En este Colón, todos corren y meten, evidenciando actitud dentro del campo de juego.

Los partidos que ganó los hizo de manera justificada, aún cuando por potencial, debiera jugar mejor. Ante Acassuso, una maniobra individual de Ignacio Lago le permitió ponerse arriba en el marcador y luego administrar el resultado.

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Pero al equipo le falta juego y defenderse con la pelota. No cuenta con futbolistas que puedan hacer la pausa y es por eso que propone intensidad y vértigo, pero a veces se repite en ataque.

Son más los aspectos positivos que negativos, sumó ocho puntos sobre 12, se mantiene invicto y un punto por debajo del líder que es Acassuso. Pero hay cuestiones por mejorar, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante.

No obstante, Colón tiene plantel para jugar mejor y eso es lo que deberá plasmar en los siguientes partidos. El equipo está en construcción y siempre es bueno sumar mientras se busca un mejor funcionamiento.