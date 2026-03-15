Preocupación en Colón: Ibarra salió lesionado y encendió las alarmas en el plantel

Conrado Ibarra debió abandonar el campo y todo indica que será baja para el próximo partido. La situación preocupa al cuerpo técnico de Colón.

La lesión de Conrado Ibarra encendió las alarmas en Colón , justo en un momento en el que el equipo intenta encontrar regularidad en el campeonato de la Primera Nacional.

El mediocampista zurdo había sido la gran apuesta del entrenador Ezequiel Medrán para reemplazar al lesionado Julián Marcioni. Esa decisión llevó a modificar el esquema ofensivo, con Ignacio Lago ocupando el sector derecho del ataque.

Sin embargo, la idea inicial del DT no terminó de funcionar en el desarrollo del encuentro y el plan se alteró definitivamente cuando, a los 10 minutos del segundo tiempo, Ibarra quedó tendido en el campo de juego tomándose la parte posterior del muslo izquierdo, una señal clara de una posible lesión muscular.

Cambio obligado y rápida reacción de Colón

Tras el problema físico del volante, el cuerpo técnico movió el banco de suplentes e hizo ingresar a Darío Sarmiento. Con ese movimiento, Sarmiento se ubicó por la banda derecha, mientras que Lago regresó a su posición natural sobre el sector izquierdo.

Conrado Ibarra Conrado Ibarra fue la gran apuesta de Ezequiel Medrán en Colón, pero no funcionó y, además, se fue lesionado. Prensa Colón

La modificación tuvo efecto inmediato. Apenas tres minutos después, Lago —ya en su zona más cómoda— apareció para abrir el marcador con un verdadero golazo, una acción que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido.

Otra lesión que preocupa

Más allá del resultado deportivo, la principal preocupación en el mundo sabalero pasa por el estado físico de Ibarra. Todo indica que el jugador será baja para el próximo compromiso frente a San Telmo, que se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Estadio Dr. Osvaldo Baletto.

El caso del zurdo también genera inquietud por su historial reciente, ya que en las últimas dos temporadas sufrió varias lesiones musculares.

Además, su posible ausencia se suma a los problemas físicos que ya afectaron al plantel rojinegro. En lo que va del campeonato, Marcioni y Matías Godoy también padecieron lesiones musculares que les impidieron estar presentes en el último partido ante Acassuso.

Medrán espera por recuperaciones

De cara al duelo ante San Telmo, Medrán deberá rearmar nuevamente el equipo. La principal esperanza pasa por la evolución de Marcioni y Godoy, quienes serán evaluados durante la semana para determinar si pueden volver a estar a disposición.

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En caso de que Marcioni logre recuperarse a tiempo, todo indica que retomará su lugar en el equipo titular en reemplazo de Ibarra.

El plantel de Colón retomará los entrenamientos este lunes en el Predio 4 de Junio, donde el cuerpo técnico comenzará a definir el plan de trabajo pensando en el compromiso del próximo fin de semana. Mientras tanto, la preocupación por la lesión de Ibarra se instala como uno de los temas centrales en la previa del viaje a Isla Maciel.