Uno Santa Fe | Colón | Colón

Preocupación en Colón: Ibarra salió lesionado y encendió las alarmas en el plantel

Conrado Ibarra debió abandonar el campo y todo indica que será baja para el próximo partido. La situación preocupa al cuerpo técnico de Colón.

15 de marzo 2026 · 11:46hs
Preocupación en Colón: Ibarra salió lesionado y encendió las alarmas en el plantel

UNO Santa Fe | José Busiemi

La lesión de Conrado Ibarra encendió las alarmas en Colón, justo en un momento en el que el equipo intenta encontrar regularidad en el campeonato de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Federico Lértora: "Colón no gana por la camiseta, hay que trabajarlo"

El mediocampista zurdo había sido la gran apuesta del entrenador Ezequiel Medrán para reemplazar al lesionado Julián Marcioni. Esa decisión llevó a modificar el esquema ofensivo, con Ignacio Lago ocupando el sector derecho del ataque.

Sin embargo, la idea inicial del DT no terminó de funcionar en el desarrollo del encuentro y el plan se alteró definitivamente cuando, a los 10 minutos del segundo tiempo, Ibarra quedó tendido en el campo de juego tomándose la parte posterior del muslo izquierdo, una señal clara de una posible lesión muscular.

Cambio obligado y rápida reacción de Colón

Tras el problema físico del volante, el cuerpo técnico movió el banco de suplentes e hizo ingresar a Darío Sarmiento. Con ese movimiento, Sarmiento se ubicó por la banda derecha, mientras que Lago regresó a su posición natural sobre el sector izquierdo.

Conrado Ibarra
Conrado Ibarra fue la gran apuesta de Ezequiel Medr&aacute;n en Col&oacute;n, pero no funcion&oacute; y, adem&aacute;s, se fue lesionado.

Conrado Ibarra fue la gran apuesta de Ezequiel Medrán en Colón, pero no funcionó y, además, se fue lesionado.

La modificación tuvo efecto inmediato. Apenas tres minutos después, Lago —ya en su zona más cómoda— apareció para abrir el marcador con un verdadero golazo, una acción que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido.

Otra lesión que preocupa

Más allá del resultado deportivo, la principal preocupación en el mundo sabalero pasa por el estado físico de Ibarra. Todo indica que el jugador será baja para el próximo compromiso frente a San Telmo, que se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Estadio Dr. Osvaldo Baletto.

El caso del zurdo también genera inquietud por su historial reciente, ya que en las últimas dos temporadas sufrió varias lesiones musculares.

Además, su posible ausencia se suma a los problemas físicos que ya afectaron al plantel rojinegro. En lo que va del campeonato, Marcioni y Matías Godoy también padecieron lesiones musculares que les impidieron estar presentes en el último partido ante Acassuso.

Medrán espera por recuperaciones

De cara al duelo ante San Telmo, Medrán deberá rearmar nuevamente el equipo. La principal esperanza pasa por la evolución de Marcioni y Godoy, quienes serán evaluados durante la semana para determinar si pueden volver a estar a disposición.

LEER MÁS: Pier Barrios no duda en Colón: "Estamos obligados a pelear arriba"

En caso de que Marcioni logre recuperarse a tiempo, todo indica que retomará su lugar en el equipo titular en reemplazo de Ibarra.

El plantel de Colón retomará los entrenamientos este lunes en el Predio 4 de Junio, donde el cuerpo técnico comenzará a definir el plan de trabajo pensando en el compromiso del próximo fin de semana. Mientras tanto, la preocupación por la lesión de Ibarra se instala como uno de los temas centrales en la previa del viaje a Isla Maciel.

Colón Conrado Ibarra Acassuso
Noticias relacionadas
lago, tras el triunfo de colon: es un plantel renovado con un sueno y este es el camino

Lago, tras el triunfo de Colón: "Es un plantel renovado con un sueño y este es el camino"

una noche de reencuentro y desahogo: colon le saco el invicto a acassuso y es protagonista

Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Acassuso y es protagonista

la previa sabalera: color, familia y pasion antes de colon?acassuso

La previa sabalera: color, familia y pasión antes de Colón–Acassuso

colon le gano un partido clave a acassuso, se puso a tiro de la cima y sostuvo el invicto con el empuje de su gente

Colón le ganó un partido clave a Acassuso, se puso a tiro de la cima y sostuvo el invicto con el empuje de su gente

Lo último

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Último Momento
Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Quedó preso el fiscal de Vera, Leandro Benegas, acusado de abusos sexuales reiterados a una menor de edad

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones millonarias en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Ovación
Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe