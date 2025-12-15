Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya maneja un ofrecimiento por Neris, pero esperan algo mejor

La dirigencia de Colón recibió una oferta por el 65% que tiene de José Neris, pero aspiran a venderlo por más. Por ahora no se contempla su regreso

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 19:29hs
Colón ya maneja un ofrecimiento por Neris, pero esperan algo mejor

Prensa Montevideo City Torque

Colón necesita dinero para afrontar temas pendientes y José Neris parece ser una llave. La dirigencia ya tiene un ofrecimiento por el 65% del pase que posee, ya que lo restante es de River de Uruguay. De igual modo, no quieren apurarse y son cautos pese a la necesidad.

• LEER MÁS: "Espero entregar todo en la cancha": Leandro Allende ya pasó la revisión médica y jugará en Colón

Según informó el periodista Mati Lorefice (@matilorfice), la propuesta llegó a través de la representación y ronda los 400.000 dólares. No alcanza la inversión inicial cercana a los 600.000 dólares, que se pagó en seis cuotas de 100.000 dólares por parte de la gestión anterior y que deparó de una inhibición por demoras administrativas. Una cifra que igual le cierra a los directivos.

José Neris
La dirigencia de Colón recibió una oferta por Neris que gusta, pero el mánager lo frenó, ya que asume que llegará algo mejor.

La dirigencia de Colón recibió una oferta por Neris que gusta, pero el mánager lo frenó, ya que asume que llegará algo mejor.

Lo que sí está descartado es un regreso. Neris finaliza su préstamo en Montevideo City Torque, que no ejecutará la opción de compra en 1.100.000 dólares, y en Colón no contemplan su reincorporación al plantel. La idea es venderlo.

• LEER MÁS: El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Calma y expectativa en Colón

Dentro de ese escenario aparece la figura del mánager Diego Colotto, quien habría pedido mesura antes de avanzar. El argumento es que Neris viene de marcar 16 goles en 34 partidos la temporada pasada, lo que sostiene la expectativa de recibir una oferta más elevada. Que todavía hay tiempo para esperar.

• LEER MÁS: Cuenta regresiva en Colón: una semana clave para levantar la inhibición

Colón no tiene urgencias inmediatas, pero sí un objetivo definido. El Sabalero sabe que el delantero tiene cartel, rendimiento reciente y margen para generar competencia entre interesados. Por eso, aunque el primer llamado ya llegó, la decisión es esperar y apostar a que el mercado termine empujando el precio hacia arriba.

Colón José Neris River de Uruguay
Noticias relacionadas
espero entregar todo en la cancha: leandro allende ya paso la revision medica y jugara en colon

"Espero entregar todo en la cancha": Leandro Allende ya pasó la revisión médica y jugará en Colón

gigliotti acordo su desvinculacion de colon y ¿vuelve a all boys?

Gigliotti acordó su desvinculación de Colón y ¿vuelve a All Boys?

delfor minervino se aleja de colon y tiene acuerdo de palabra con gimnasia y esgrima de jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Federico Jourdan se fue de Colón y jugará en la segunda división del fútbol griego.

Se fue de Colón y jugará en la segunda categoría de Grecia

Lo último

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Último Momento
El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptar al adolescente santafesino

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Colón hizo oficial la llegada de su primer refuerzo

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Controles de tránsito: el fin de semana en Santa Fe se retuvieron 223 vehículos en infracción

Pymes santafesinas en alerta: el efecto Temu y Shein disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Pymes santafesinas en alerta: el "efecto Temu y Shein" disparó el ingreso de productos online un 237% en 2025

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Diputados activó comisiones clave y avanza el debate del Presupuesto 2026 en medio de reclamos opositores

Ovación
Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Unión marcó el rumbo y terminó entre los que más minutos le dio a los Sub 22

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Mauricio Martínez apunta a Barcelona SC: su futuro estaría definido en Ecuador

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El volante central Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026