Colón ya maneja un ofrecimiento por Neris, pero esperan algo mejor

La dirigencia de Colón recibió una oferta por el 65% que tiene de José Neris, pero aspiran a venderlo por más. Por ahora no se contempla su regreso

Colón necesita dinero para afrontar temas pendientes y José Neris parece ser una llave. La dirigencia ya tiene un ofrecimiento por el 65% del pase que posee, ya que lo restante es de River de Uruguay . De igual modo, no quieren apurarse y son cautos pese a la necesidad.

Según informó el periodista Mati Lorefice (@matilorfice), la propuesta llegó a través de la representación y ronda los 400.000 dólares. No alcanza la inversión inicial cercana a los 600.000 dólares, que se pagó en seis cuotas de 100.000 dólares por parte de la gestión anterior y que deparó de una inhibición por demoras administrativas. Una cifra que igual le cierra a los directivos.

José Neris

Lo que sí está descartado es un regreso. Neris finaliza su préstamo en Montevideo City Torque, que no ejecutará la opción de compra en 1.100.000 dólares, y en Colón no contemplan su reincorporación al plantel. La idea es venderlo.

Calma y expectativa en Colón

Dentro de ese escenario aparece la figura del mánager Diego Colotto, quien habría pedido mesura antes de avanzar. El argumento es que Neris viene de marcar 16 goles en 34 partidos la temporada pasada, lo que sostiene la expectativa de recibir una oferta más elevada. Que todavía hay tiempo para esperar.

Colón no tiene urgencias inmediatas, pero sí un objetivo definido. El Sabalero sabe que el delantero tiene cartel, rendimiento reciente y margen para generar competencia entre interesados. Por eso, aunque el primer llamado ya llegó, la decisión es esperar y apostar a que el mercado termine empujando el precio hacia arriba.