Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón completó su segundo día de entrenamientos con la mente puesta en la visita a Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale el lunes 1 de septiembre.

Colón inició su preparación con vistas a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional, cuando enfrentará a Defensores de Belgrano, desde las 19.10, en el estadio Juan Pasquale.

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el plantel completó su segundo día de trabajos, enfocado en la recuperación física y los ajustes tácticos para el próximo desafío.

Qué pierde y qué recupera Medrán para visitar a Defensores de Belgrano

El entrenador tendrá que arreglárselas sin Emmanuel Gigliotti, quien cumplirá una fecha de suspensión, pero podría contar nuevamente con Zahir Yunis, que ya purgó su sanción. A pesar de estas variantes, Medrán analiza la posibilidad de repetir la formación que arrancó el empate 1-1 ante Chacarita, apostando a la continuidad del esquema.

El cuerpo técnico sigue muy atento a la evolución de Lautaro Gaitán, Nicolás Thaller y Christian Bernardi, mientras que Luis Miguel Rodríguez arrastra molestias musculares y Ignacio Lago continúa jugando con una lesión en la mano, que le obligó a salir en el partido ante Chaca. Por su parte, Cristian García ya se encuentra recuperado, pero no integró la lista de concentrados por decisión del DT.

El objetivo del Colón de Medrán

Con estos factores en juego, Colón busca llegar en las mejores condiciones a una visita clave, intentando sumar puntos para mantener su posición en la tabla y potenciar la confianza del plantel en esta etapa de la temporada.

LEER MÁS: Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Colón buscará hacerse fuerte de visitante, donde viene de una durísima derrota ante San Telmo, en la Isla Maciel, que terminó con el ciclo de Martín Minella como DT.