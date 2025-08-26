Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón completó su segundo día de entrenamientos con la mente puesta en la visita a Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale el lunes 1 de septiembre.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

26 de agosto 2025 · 11:42hs
Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Prensa Colón

Colón inició su preparación con vistas a la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional, cuando enfrentará a Defensores de Belgrano, desde las 19.10, en el estadio Juan Pasquale.

LEER MÁS: El dato alarmante que Colón evidencia en los segundos tiempos

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el plantel completó su segundo día de trabajos, enfocado en la recuperación física y los ajustes tácticos para el próximo desafío.

Qué pierde y qué recupera Medrán para visitar a Defensores de Belgrano

El entrenador tendrá que arreglárselas sin Emmanuel Gigliotti, quien cumplirá una fecha de suspensión, pero podría contar nuevamente con Zahir Yunis, que ya purgó su sanción. A pesar de estas variantes, Medrán analiza la posibilidad de repetir la formación que arrancó el empate 1-1 ante Chacarita, apostando a la continuidad del esquema.

El cuerpo técnico sigue muy atento a la evolución de Lautaro Gaitán, Nicolás Thaller y Christian Bernardi, mientras que Luis Miguel Rodríguez arrastra molestias musculares y Ignacio Lago continúa jugando con una lesión en la mano, que le obligó a salir en el partido ante Chaca. Por su parte, Cristian García ya se encuentra recuperado, pero no integró la lista de concentrados por decisión del DT.

El objetivo del Colón de Medrán

Con estos factores en juego, Colón busca llegar en las mejores condiciones a una visita clave, intentando sumar puntos para mantener su posición en la tabla y potenciar la confianza del plantel en esta etapa de la temporada.

LEER MÁS: Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Colón buscará hacerse fuerte de visitante, donde viene de una durísima derrota ante San Telmo, en la Isla Maciel, que terminó con el ciclo de Martín Minella como DT.

Colón Defensores de Belgrano Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

lago: lo mas importante fue el cambio de actitud con la llegada de medran

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

El rendimiento del Pulga con la camiseta de Colón fue de mayor a menor.

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

colon volvio a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Lo último

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Último Momento
Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná