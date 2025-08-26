Colón se interpondrá en el camino del irregular Defensores de Belgrano

Colón visitará el lunes 1 de septiembre a Defensores de Belgrano, que desde la llegada de Nardozza no pudo mejorar su campaña

Defensores de Belgrano lleva dos partidos sin derrotas, con una victoria 3-1 ante Defensores Unidos y el reciente empate 1-1 contra Temperley, antes de esperar por Colón .

Un elenco que consumió antes de la llegada de Fabián Nardozza, los procesos con Carlos Mayor y un corto interinato de Luciano Goux.

LEER MÁS: Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Con el actual estratega sacó 5 puntos sobre 12 en juego. En condición de local, en el Juan Pasquale, ganó apenas 4 partidos, empató 6 y perdió 4, sumando 11 goles a favor y recibiendo la misma cantidad.

El Dragón también está lejos del Reducido

Con sus 35 puntos, 8 más que el equipo de Ezequiel Medrán, ubicado en la posición 10, lejos (9 unidades) de Chaco For Ever, el último clasificado al Reducido.