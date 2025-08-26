Uno Santa Fe | Colón | Colón

El dato alarmante que Colón evidencia en los segundos tiempos

Es realmente preocupante el rendimiento y las estadísticas de Colón en los segundos tiempos, que lo tienen entre los tres peores equipos

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 11:33hs
Colón está entre los tres peores equipos en los segundos tiempos.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón está entre los tres peores equipos en los segundos tiempos.

La campaña de Colón es paupérrima, pero lo es aún más si se tiene en cuenta el rendimiento y las estadísticas del equipo sabalero en los segundos tiempos.

Colón entre los tres peores equipos en los segundos tiempos

En la tabla general de los segundos tiempos, Colón está ubicado 35°, es decir entre los tres peores equipos, apenas por encima de Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos, ambos elencos que están perdiendo la categoría.

Números penosos, que indican que si se cuentan los segundos tiempos, Colón apenas ganó tres partidos, empató 15 y perdió los 10 restantes, sumando 24 puntos, con una efectividad del 28,5%.

LEER MÁS: Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Y otro número que indica las dificultades que tuvo Colón en los segundos tiempos, es que apenas marcó nueve goles en los 28 partidos.

De hecho, en el último partido ante Chacarita, el Sabalero se fue al entretiempo ganando el partido y en el complemento se lo terminaron empatando. Como así también, perdió con Agropecuario en el final del encuentro.

Colón equipo rendimiento
Noticias relacionadas
colon y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

Colón y un plantel bajo la lupa: los jugadores con contrato hasta 2026

lago: lo mas importante fue el cambio de actitud con la llegada de medran

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

El rendimiento del Pulga con la camiseta de Colón fue de mayor a menor.

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

colon volvio a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Lo último

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Último Momento
Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná