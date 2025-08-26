El dato alarmante que Colón evidencia en los segundos tiempos

Es realmente preocupante el rendimiento y las estadísticas de Colón en los segundos tiempos, que lo tienen entre los tres peores equipos

Colón está entre los tres peores equipos en los segundos tiempos.

La campaña de Colón es paupérrima, pero lo es aún más si se tiene en cuenta el rendimiento y las estadísticas del equipo sabalero en los segundos tiempos.

En la tabla general de los segundos tiempos, Colón está ubicado 35° , es decir entre los tres peores equipos , apenas por encima de Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos, ambos elencos que están perdiendo la categoría.

Números penosos, que indican que si se cuentan los segundos tiempos, Colón apenas ganó tres partidos, empató 15 y perdió los 10 restantes, sumando 24 puntos, con una efectividad del 28,5%.

Y otro número que indica las dificultades que tuvo Colón en los segundos tiempos, es que apenas marcó nueve goles en los 28 partidos.

De hecho, en el último partido ante Chacarita, el Sabalero se fue al entretiempo ganando el partido y en el complemento se lo terminaron empatando. Como así también, perdió con Agropecuario en el final del encuentro.