Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud de Colón"

Ignacio Lago se refirió al cambio de actitud que se dio en Colón, y quedó de manifiesto ante Chacarita, con la llegada de Ezequiel Medrán como DT.

26 de agosto 2025 · 08:20hs
Colón sumó un punto en su visita a Chacarita gracias a un verdadero golazo de Ignacio Lago, quien dialogó con La Voz del Sabalero por Sol Play (FM 91.5). Más allá de su conquista personal en el 1-1, el delantero destacó la reacción colectiva del equipo.

LEER MÁS: Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

“Creo que lo más importante ha sido el rendimiento del equipo, que era lo que podíamos consolidar o buscar. Para los delanteros siempre es importante hacer goles porque aumenta la confianza, y más en este momento donde las cosas no venían saliendo. En lo personal fue muy importante después de muchísimo tiempo volver a convertir, pero lo que destaco es que el equipo anduvo bien”, aseguró.

Lago, con una frase polémica en Colón

Lago remarcó la actitud del plantel, un aspecto que, según él, marcó la diferencia en el último partido: “Hubo un cambio enorme, mucha personalidad. Cuando se tuvo que defender, se defendió; cuando se tuvo que meter, se metió. Eso fue lo más destacable del fin de semana”.

Consultado por el impacto del nuevo entrenador, Ezequiel Medrán, destacó el trabajo en los primeros entrenamientos: “Todos los técnicos que pasaron buscaron subir la confianza del grupo. Este año recibimos muchos golpes y eso pesa. En estos días con Ezequiel se vio reflejado lo que aspira para nosotros. Colón tiene uno de los mejores planteles de la categoría y creo que con trabajo lo vamos a demostrar”.

Sobre el difícil presente del equipo, que quedó lejos de los primeros puestos, Lago fue autocrítico pero también empático con los hinchas: “Sabemos que la campaña es mala y entendemos la bronca de la gente. A mí me tocó volver tras una lesión complicada, siempre traté de dar lo máximo, incluso jugando con dolor. Somos responsables de dónde estamos y tenemos que hacernos cargo”.

Lago, la lesión y su futuro en Colón

En lo personal, el delantero también aclaró las versiones sobre su lesión: “Se dijeron muchas cosas, que era el dedo, la muñeca, y no fue así. La fractura fue en la mano, en un partido con Santelmo. Me dolió, pero siempre intenté estar. A veces se habló sin saber y quería que los hinchas tengan la información real”.

LEER MÁS: La sequía que cortó Colón ante Chacarita y hacía mella en la campaña

Por último, se refirió al futuro del club y la posibilidad de que el actual entrenador pueda encabezar un nuevo proyecto: “Lo conozco, lo tuve, y creo que está muy capacitado. Tiene las armas y un cuerpo técnico preparado para llevar adelante lo que Colón quiere. Obviamente en el fútbol argentino mandan los resultados, pero creo que tiene la capacidad para hacerlo”.

Con un gol que levantó la ilusión y un mensaje de compromiso, Ignacio Lago dejó en claro que más allá de su aporte individual, el gran objetivo es que Colón recupere la confianza y el protagonismo en la Primera Nacional.

