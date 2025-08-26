Talpone: "Trabajamos para ver un Colón simple a la hora de jugar"

Nicolás Talpone, que llevó la cinta de capitán en el empate de Colón ante Chacarita, dejó sus sensaciones tras los primeros días de Medrán como conductor

Nicolás Talpone fue titular en el mediocampo de Colón y la llegada de Ezequiel Medrán también le entregó la chance de ser capitán de un equipo que mejoró su imagen pero no pudo volver al triunfo.

En diálogo con LT10 (AM 1020) reconoció que el arribo del nuevo orientador "nos dio un poco de orden en el poco tiempo que está con nosotros, más allá del resultado creo que se vio un equipo sólido".

Más adelante sostuvo que "nos sentimos en falta y el otro día era una linda posibilidad para cambiar la imagen para la gente y para nosotros que no la venimos pasando bien, se vio un Colón intenso a la hora de presionar, simple a la hora de jugar, y efectivos aunque no pudimos cerrar el partido antes; el equipo llegó al área rival, tanto yo como el equipo nos sentimos cómodos".

La posibilidad de llevar la cinta de capitán

"La verdad que lo tomé con una alegría enorme y orgullo muy grande, se que hay otros chicos que lo son, son líderes, llevar la cinta con la camiseta de Colón se me vinieron un montón de cosas para luchar por donde estoy, la confianza del técnico fue un gesto de confianza importante, contento por eso".

En otro tramo de la charla, el volante admitió que "Medrán trabajó en el orden defensivo, no solamente de los defensores, desde el 9 hasta los defensores, fue donde mas hicimos hincapie, salió casi perfecto sacando el gol y otra jugada asilada, se sostuvo muy bien en defensa, un equipo bastante sólido".

La mirada en Defensores de Belgrano

El plantel rojinegro dejó atrás dos días de trabajo, a lo que Talpone subrayó: "Tenemos un técnico que le da importancia al análisis del rival, seguramente este miércoles veremos cosas de defensores, estamos trabajando cosas desde lo físico".

Para después admitir que "Facu (Torres) y José (Barreto) tuvieron un buen trabajo sin pelota, quizás a los delanteros menos les gusta, pero eran los primeros en presionar y pelear las segundas pelotas, es muy importante para volantes y defensores, nos da un respiro grande".

Una mirada en lo que viene

Talpone, desde el aspecto individual, soslayó que "me sentí bien, contento por el trato y la confianza del técnico, es un año donde no la pasamos bien, a mi gustó se jugó de buena manera. Contento por Oscar (Garrido), que siempre suma y le tocó jugar bien".

En su despedida, disparó: "Hay que mirar de acá para adelante, ser positivos, seguir sumando y dejar una base importante para lo que queda, para el año que viene, hay que dejar una buena imagen para la gente y representar a esta camiseta que es muy grande, de la mejor manera posible, las cosas no salieron como queríamos, agachar la cabeza y seguir trabajando".