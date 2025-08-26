Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene día y hora para recibir a Estudiantes de Río Cuarto

El próximo partido de Colón como local será ante el Estudiantes de Río Cuarto de Iván Delfino. Hubo una modificación de horario para un duelo que irá por TV

26 de agosto 2025 · 14:22hs
Colón tiene día y hora para recibir a Estudiantes de Río Cuarto

Colón se prepara para una próxima salida, en este caso ante Defensores de Belgrano, sabiendo que volverá a jugar en Santa Fe ante Estudiantes de Río Cuarto.

Ese compromiso pertenece a la jornada 30 de un certamen que contiene 34 estaciones y donde los pupilos de Ezequiel Medrán buscan sumar la mayor cantidad de unidades para preservar la categoría.

LEER MÁS: Talpone: "Trabajamos para ver un Colón simple a la hora de jugar"

Día y hora confirmados más la TV asegurada

El cotejo entre el Sabalero y el conjunto cordobés se jugará el domingo 7 de septiembre, a partir de las 16.45, en el estadio Brigadier López y con televisación asegurada.

La campaña del equipo de Iván Delfino es realmente muy buena: suma 47 puntos y se ubica en la tercera posición, producto de 12 victorias, 1 empates y apenas 5 derrotas.

Colón Estudiantes Santa Fe
Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

La familia de "Lato" viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: "Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo"

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Di María opinó sobre la supuesta ayuda de AFA a Rosario Central

La familia de "Lato" viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: "Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo"

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

Colón se prepara para vivir un domingo diferente con los chicos y chicas

Aprevide le bajó el pulgar a los hinchas de Boca en Mar del Plata

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Unión puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná