Colón tiene día y hora para recibir a Estudiantes de Río Cuarto

El próximo partido de Colón como local será ante el Estudiantes de Río Cuarto de Iván Delfino. Hubo una modificación de horario para un duelo que irá por TV

Colón se prepara para una próxima salida, en este caso ante Defensores de Belgrano, sabiendo que volverá a jugar en Santa Fe ante Estudiantes de Río Cuarto.

Ese compromiso pertenece a la jornada 30 de un certamen que contiene 34 estaciones y donde los pupilos de Ezequiel Medrán buscan sumar la mayor cantidad de unidades para preservar la categoría.

Día y hora confirmados más la TV asegurada

El cotejo entre el Sabalero y el conjunto cordobés se jugará el domingo 7 de septiembre, a partir de las 16.45, en el estadio Brigadier López y con televisación asegurada.

La campaña del equipo de Iván Delfino es realmente muy buena: suma 47 puntos y se ubica en la tercera posición, producto de 12 victorias, 1 empates y apenas 5 derrotas.