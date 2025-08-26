Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Varios jugadores de Unión sufrieron síntomas de gripe en el empate ante Huracán, pero ya trabajan con normalidad y no habría bajas ante River.

Unión se prepara para el gran desafío de este jueves, cuando desde las 21.15 se enfrente a River en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del cruce irá en busca de Racing, que ya se metió en semifinales.

La previa no estuvo exenta de complicaciones: en el empate 1-1 frente a Huracán, por el Torneo Clausura en el 15 de Abril, varios futbolistas del plantel rojiblanco padecieron un cuadro gripal que condicionó su rendimiento.

Incluso algunos jugaron con algunas líneas de fiebre, lo que repercutió en el nivel colectivo, lo que fue evidente en función de rendimientos muy bajos en relación a la actuación anterior ante Instituto en Alta Córdoba.

Con el correr de los días la situación fue mejorando y la tranquilidad regresó al campamento tatengue: todos los afectados se recuperaron y trabajan a la par del grupo, por lo que Leonardo Madelón podrá contar con su plantel completo y no tendrá bajas de peso para visitar al Millonario.

Madelón, ¿repetirá el equipo ante River?

En ese contexto, el entrenador evalúa repetir la misma alineación que jugó ante el Globo, con Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión llega sin excusas y con energías renovadas para afrontar un compromiso que puede marcar un antes y un después en la temporada. La recuperación de sus futbolistas le permite a Madelón ilusionarse con dar el golpe en Mendoza y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.