La victoria de la Selección Argentina de Básquet sobre Colombia por 84 a 83, para finalizar segundo en el Grupo C de la AmeriCup. Y la gran figura fue el alapivote santafesino Juan Fernández.
El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua
Los 36 puntos que consiguió el santafesino Juan Fernández en la victoria de Argentina ante Colombia por la AmeriCup lo pusieron en un grupo selecto
Ante la ausencia de tres jugadores suspendidos después del bochornoso final frente a República Dominicana, el exjugador de Unión asumió un protagonismo inmenso: 36 puntos, más 16 rebotes con 2 tapas y un 44 de valoración.
Fernández encestó 15 de los 20 tiros de campo pero en conferencia de prensa, cuando le preguntaron si había jugado el partido de su vida con la Selección, disparó: "No, tiré 3 de 9 en tiros libres, algo muy bajo, puedo hacerlo mejor, debo mejorar".
Registros más importantes de puntuación en la Selección Mayor
AmeriCup 2025 Nicaragua: Juan Fernández 36 a ColombiaMundial Turquía 2010: Luis Scola 37 a Brasil
Juegos Olímpicos Beijing 2008: Andrés Nocioni 37 a Lituania (Bronce)
AmeriCup 2025 Nicaragua: Juan Fernández 36 a Colombia
