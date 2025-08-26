El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua Los 36 puntos que consiguió el santafesino Juan Fernández en la victoria de Argentina ante Colombia por la AmeriCup lo pusieron en un grupo selecto 26 de agosto 2025 · 13:21hs

La victoria de la Selección Argentina de Básquet sobre Colombia por 84 a 83, para finalizar segundo en el Grupo C de la AmeriCup. Y la gran figura fue el alapivote santafesino Juan Fernández.

Ante la ausencia de tres jugadores suspendidos después del bochornoso final frente a República Dominicana, el exjugador de Unión asumió un protagonismo inmenso: 36 puntos, más 16 rebotes con 2 tapas y un 44 de valoración.

Fernández encestó 15 de los 20 tiros de campo pero en conferencia de prensa, cuando le preguntaron si había jugado el partido de su vida con la Selección, disparó: "No, tiré 3 de 9 en tiros libres, algo muy bajo, puedo hacerlo mejor, debo mejorar". Registros más importantes de puntuación en la Selección Mayor Mundial Turquía 2010: Luis Scola 37 a Brasil Juegos Olímpicos Beijing 2008: Andrés Nocioni 37 a Lituania (Bronce) AmeriCup 2025 Nicaragua: Juan Fernández 36 a ColombiaMundial Turquía 2010: Luis Scola 37 a Brasil Juegos Olímpicos Beijing 2008: Andrés Nocioni 37 a Lituania (Bronce) AmeriCup 2025 Nicaragua: Juan Fernández 36 a Colombia LEER MÁS: Agónico triunfo de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Americup Mirá los 36 puntos de Juan Fernández a Colombia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1960365206204211669&partner=&hide_thread=false Los 36 puntos de @JFernandezz41 en la victoria contra Colombia.TyC Sports | DSports | Courtside 1891. pic.twitter.com/tYrSmXaEQz — Argentina Básquet (@cabboficial) August 26, 2025