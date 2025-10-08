Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene fecha y rival para debutar en la Liga Argentina

La AdC dio a conocer el fixture de la nueva temporada de la Liga Argentina, donde Colón se presentará en el Roque Otrino

8 de octubre 2025 · 17:51hs
La Asociación de Clubes (AdC) oficializó el fixture de la próxima Liga Argentina, que comenzará el viernes 31 de octubre con partidos en Mendoza y Resistencia, Chaco. Colón debutará el sábado 1 de noviembre en el estadio Roque Otrino, enfrentando a San Isidro de San Francisco.

La competencia se extenderá hasta el 22 de diciembre, con un receso por las Fiestas, y se reanudará el 8 de enero. El formato será un torneo dividido en dos conferencias, con partidos de ida y vuelta durante la fase regular, que constará de 32 encuentros por equipo.

Colón debuta en la Liga Argentina el 1 de noviembre.

Al finalizar la fase regular, los cuatro primeros de cada conferencia clasificarán directamente a los cuartos de final, en busca del objetivo de llegar a las instancias finales y pelear por el título.

El descenso en la Liga Argentina

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.

Los partidos de Colón en la Liga Argentina

Sábado 01/11: vs. San Isidro de San Francisco (L)

Lunes 03/11: vs. Salta Basket (L).

Jueves 06/11: vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Lunes 10/11: vs. Hindú Club de Córdoba (L)

Jueves 13/11: vs. Amancay de La Rioja (V)

Viernes 14/11: vs. Fusión Riojana (V)

