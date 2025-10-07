Colón disputa su primer amistoso rumbo a la Liga Argentina ante Juventud Unida

Uno Santa Fe | Ovación | Colón

7 de octubre 2025 · 17:05hs
Con la mirada puesta en la próxima Liga Argentina, Colón inicia esta semana su camino de puesta a punto con una serie de amistosos programados para afinar el equipo. Este martes, desde las 21.30, recibirá a Juventud Unida de Cañada Rosquín, dando el puntapié inicial a un ciclo de partidos clave para probar variantes y sumar minutos de juego.

El plantel ya cuenta con la incorporación del interno colombiano Andrés Jaimes, y muy pronto se sumará también Elías Caves, refuerzos que buscan aportar experiencia y dinamismo a un equipo que apunta a crecer de cara a la competencia oficial. Ahora de la mano de Leandro Spies como entrenador.

Lo que sigue para Colón

Tras el estreno frente a Juventud Unida, el calendario de amistosos del Sabalero seguirá con encuentros estratégicos para el cuerpo técnico: viernes 10, ante Gimnasia (a las 18); martes 14 y viernes 17 contra San Isidro, a las 21.30; y viernes 21 frente a Santa Paula, a las 21.30.

El objetivo de Colón es claro: llegar a la Liga Argentina con un equipo sólido, competitivo y listo para afrontar los desafíos que se avecinan.

