La reserva de Colón no levanta, empató con Estudiantes y hace seis que no gana

La reserva de Colón, que contó con varios pibes que jugaron ante CADU en la Primera Nacional, empató de local con Estudiantes 0-0 y no levanta en la zona A

8 de octubre 2025 · 17:09hs
@EdelpFutbol

La reserva de Colón sigue si encontrar su mejor forma en el Clausura Proyección al empatar 0-0 este miércoles como local ante Estudiantes por la fecha 13 de la zona A. El partido, disputado en la cancha 4 del predio 4 de Junio, careció de emociones y dejó al Sabalero sin poder cortar la mala racha de seis encuentros sin victorias.

El elenco dirigido por Martín Minella suma 12 unidades, quedando a siete puntos del último clasificado (Barracas Central) y apenas logró ganar dos partidos en lo que va del torneo. El rendimiento irregular se explica en parte por las constantes bajas de jugadores, ya que varios juveniles subieron al plantel de Primera Nacional, lo que debilitó al equipo en distintas fechas.

A pesar del esfuerzo de los pibes que tuvieron minutos en Primera, la reserva todavía no logra consolidarse ni encontrar regularidad y sigue acumulando un bache que preocupa en la proyección del semillero sabalero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1976013629834297595&partner=&hide_thread=false

Formaciones de Colón y Estudiantes

Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Nazareno Luque, Lautaro Gaitán, Santiago García, Máximo Johnston, Abel Galbán, Matías Córdoba, Iván Ojeda y Kevin Colli. DT: Martín Minella.

Estudiantes: Tiziano Van Der Tuin; Matías Magdaleno, Santiago Filippini, Lautaro Fernández y Joaquín Pereyra; Rodrigo González, Galo Galarza, Mateo Arajo y Lucas Cornejo; Franco Domínguez y Benjamín Barreiro. DT: Jonatan Schunke.

