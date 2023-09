Comesaña: "Cometí un error al ir a Colón"

En diálogo con La Radio de UNO (FM 106.3) admitió que "terminé el recorrido de entrenador en noviembre del año pasado, tenía un año más de contrato con Junior, no me dedico más a la dirección técnica, estoy en una etapa de transición, creo que tengo experiencias en el fútbol y deseo volcarlas. Hay que buscar un lugar en una organización, no es fácil, la dirigencia no se siente cómoda a veces, quieren intervenir o hacer cosas que deben hacerlas personas del fútbol".

Más adelante, volvió a repasar su corta estadía en la ciudad, al mando de Colón. Al respecto, enfatizó: "Yo me fui, cometí algunos errores de alguien inexperto, me había comprometido a ir, salí de Junior, tenía opciones de renovar mi contrato, siendo finalistas de la Sudamericana, me fui molesto. El profesor con el que trabajo no me podía acompañar, los asistentes no podían ir porque los carnets no los habilitan".

En otro tramo de la charla remarcó que "llegaba a un club que no conocía, un país donde uno no puede pasar por irrespetuoso. No debía meterme a trabajar, la situación del club, la ansiedad nos lleva a meterme de lleno en Colón. No conocía a las personas. Vignatti y el vice se comportaron muy bien. Me costó mucho, no pude armar un cuerpo técnico como merecía el equipo".

Antes de su despedida, añadió: "Yo me fui de Colón donde había estado Domínguez, él se fue a Nacional de Uruguay, yo me vine a Junior, él volvió a Colón, no le fue bien en Nacional, llegó de nuevo a Colón, uno se da cuenta a la distancia que no puede cometer esos errores en un país que no conocía como los que tuve".