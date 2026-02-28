¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi?

Bruno Amiconi es el árbitro que dirigirá el partido que Colón jugará este sábado ante Ferro desde las 20.30. Ya dirigió al Sabalero en cuatro ocasiones

Colón y Ferro se enfrentarán este sábado por la 3° fecha del Torneo de la Primera Nacional. El cotejo arrancará a las 20.30 en el Brigadier López y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.

El juez mencionado, estará acompañado por los asistentes José Castelli y Erik Grunmann. Mientras que Leandro Villanueva se desempeñará como cuarto árbitro.

Los antecedentes de Amiconi dirigiendo a Colón

Bruno Amiconi dirigió a Colón en cuatro ocasiones, con saldo negativo, que incluye una victoria, un empate y dos derrotas. La primera vez fue en el Torneo 2025 en lo que fue triunfo como local del Sabalero ante Nueva Chicago por 2-1.

Luego llegarían las derrotas en condición de visitante ante Chacarita por 3-2 y contra Deportivo Morón 1-0. En tanto que la última vez que dirigió a Colón fue en el empate 1-1 frente a Chacarita en Santa Fe.

En ese encuentro, debutó Ezequiel Medrán como DT de Colón. De esta manera, si bien Colón tiene un historial negativo, como local no perdió con el arbitraje de Amiconi.