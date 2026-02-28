Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi?

Bruno Amiconi es el árbitro que dirigirá el partido que Colón jugará este sábado ante Ferro desde las 20.30. Ya dirigió al Sabalero en cuatro ocasiones

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 10:35hs
Bruno Amiconi es el árbitro del partido entre Colón y Ferro.

Bruno Amiconi es el árbitro del partido entre Colón y Ferro.

Colón y Ferro se enfrentarán este sábado por la 3° fecha del Torneo de la Primera Nacional. El cotejo arrancará a las 20.30 en el Brigadier López y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.

El juez mencionado, estará acompañado por los asistentes José Castelli y Erik Grunmann. Mientras que Leandro Villanueva se desempeñará como cuarto árbitro.

Los antecedentes de Amiconi dirigiendo a Colón

Bruno Amiconi dirigió a Colón en cuatro ocasiones, con saldo negativo, que incluye una victoria, un empate y dos derrotas. La primera vez fue en el Torneo 2025 en lo que fue triunfo como local del Sabalero ante Nueva Chicago por 2-1.

Luego llegarían las derrotas en condición de visitante ante Chacarita por 3-2 y contra Deportivo Morón 1-0. En tanto que la última vez que dirigió a Colón fue en el empate 1-1 frente a Chacarita en Santa Fe.

En ese encuentro, debutó Ezequiel Medrán como DT de Colón. De esta manera, si bien Colón tiene un historial negativo, como local no perdió con el arbitraje de Amiconi.

Colón Bruno Amiconi Brigadier López
Noticias relacionadas
hay nuevo horario para el partido entre colon y acassuso de la 5ª fecha

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

picco y neris, los temas que desvelan a la dirigencia de colon

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

colon supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la primera nacional

Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

colon habilita la venta de entradas para el duelo clave ante ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos