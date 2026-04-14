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¿Qué último pedido demora la renovación de Ignacio Lago en Colón?

Colón tiene todo casi listo para renovar el contrato con Ignacio Lago, pero una diferencia económica mantiene el acuerdo frenado. ¿De qué se trata?

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 16:23hs
¿Qué último pedido demora la renovación de Ignacio Lago en Colón?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras Colón disfruta de su buen momento, puertas adentro se juega otro partido: asegurar la continuidad de Ignacio Lago. El extremo, de actualidad gravitante, tiene un acuerdo para renovar su contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la negociación entró en una zona gris.

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La renovación de Lago, demorada en Colón

El nudo está en los números. Desde la representación del jugador plantearon además un ajuste de recomposición salarial, buscando compensar meses anteriores, más allá de la lesión que lo marginó por ocho meses. Ese detalle, lejos de ser menor, es el que hoy frena el cierre. Charlas que encara directamente el presidente José Alonso.

Ignacio Lago
La representación de Ignacio Lago pretende un

La representación de Ignacio Lago pretende un "retroactivo", además de la mejora salarial en el nuevo contrato con Colón.

En el club, la postura es clara: sostener el equilibrio. La dirigencia no quiere desarmar su esquema financiero ni sentar precedentes que puedan impactar en el resto del plantel. Del otro lado, el entorno del futbolista entiende que el presente de Lago amerita una mejora acorde a su rendimiento, pasando a ser incluso el mejor pago del plantel. Pero además de eso, se pretende un plus.

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Vale recordar que el acuerdo actual caduca en diciembre, por lo que Nacho estaría en condiciones ya de firmar con otro club en junio y luego irse libre. Colón no quiere saber nada con que pase eso producto de la inversión que se hizo en su momento y la meta es llegar a buen puerto, pero todo lleva más tiempo del esperado.

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No hay ruido, pero sí tensión lógica de una negociación fina. Nadie rompe, nadie cede del todo. Por ahora, la firma espera. Pero en Colón confían en que el acuerdo no se caiga, sino que solo esté tomando impulso antes de concretarse.

Colón Ignacio Lago contrato
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