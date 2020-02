¿Cómo le fue a Colón en los mano a mano por no descender?

Al plantel de Colón parece que la final de la Copa Sudamericana que perdió frente a Independiente del Valle, en La Nueva Olla de Asunción, pegó más de la cuenta, ya que luego de dicho cotejo solamente pudo ganar un partido en la Superliga (Estudiantes de La Plata).

El esfuerzo en la segunda parte de 2019 estuvo repartido no solo en el torneo local, sino también en la Sudamericana y la Copa Argentina, donde en estad dos últimas fue gran protagonista, aunque desvió la atención de un equipo que no consigue encontrar su rumbo en la pelea por no descender.

Los números de la actual campaña son paupérrimos, ya que se arrastra una nefasta racha de visitante, a la que se le agregaron cinco derrotas en serie en la general, lo que lo hacen pender de un hilo en el grupo de equipos que están complicados en la pelea por la permanencia, pero que por ahora se encuentran fuera de la zona roja.

LEER MÁS: "Material hay, pero si no lo demostrás en la cancha, tendrá que jugar un pibe"

Lo más preocupante para el equipo rojinegro es que viene perdiendo encuentros ante rivales directo en la lucha por no descender, lo que representa no solo la imposibilidad de sumar puntos sino que estos se le vienen escapando en dicha pelea, lo que lo hunden cada vez más en el fondo de la tabla de los elencos más complicados.

En este sentido, en el primer partido de la Superliga, fue sorprendido por Patronato, que se llevó tres valiosos puntos con la victoria por 1-0, en el Brigadier López, con un tanto de Cristian Chimino. A pesar del mal momento del Sabalero, el Patrón también ingresó en un bajón pronunciado, con lo cual los pocos puntos que sumó le sirvieron para estirar la ventaja en relación a los entrerrianos.

Embed

En la tercera jornada logró un agónico triunfo ante Gimnasia, en Santa Fe, con un doblete de Wilson Morelo, el segundo a los 49 del segundo tiempo, luego del empate parcial que había conseguido el Lobo por intermedio de Pablo Velázquez, que volvió a La Plata con la sensación que la permanencia sería casi una quimera.

Embed

Frente a Rosario Central, en el quinto capítulo en el Brigadier López, repartieron los puntos tras empatar 1-1. El Sabalero lo ganaba con un tanto de Rodrigo Aliendro, mientras que el Canalla lo igualó con un gol de Claudio Riaño, tras un grosero error de Leonardo Burián.

En un partido correspondiente a la fecha 13, que se disputó recién el 12 de diciembre ya que Colón jugó la final de la Sudamericana el 9 de noviembre, fecha pautada para dicho encuentro, cayó ante Arsenal por 2-1 en Sarandí. El local lo ganó con un tanto de Guillermo Ortiz en contra y Emiliano Méndez. Wilson Morelo lo había igualado transitoriamente.

Embed

En la fecha 14, ante Estudiantes de La Plata, que en ese momento era un rival directo, se impuso por 3-2, en un partido muy extraño ya que fue superado desde lo futbolístico pero se llevó los tres puntos gracias a un doblete de Luis Rodríguez y otro tanto de Braian Galván. Sin embargo, ahora el Pincha le sacó 13 puntos reales de tabla, lo que los convierte en casi indescontable para el Sabalero.

Embed

En tanto que en la jornada 16 también perdió otro cotejo vital por la permanencia. Esta vez quien se llevó todo desde Santa Fe fue Aldosivi, gracias a los goles de Sebastián Rincón (de penal) y Federico Andrada.

Embed

La racha negativa ante rivales directo se estiró con la derrota agónica y polémica que sufrió ante Central Córdoba, con el penal que el rafaelino Silvio Trucco le concedió al local que se impuso por 1-0 con el gol de Jonathan Herrera.

Embed

Hasta llegar a la derrota de este domingo ante Banfield, que se impuso por 1-0 con el gol del colombiano Reinaldo Lenis. El Sabalero tenía la chance de ponerse a dos puntos del Taladro, pero con la derrota quedó a ocho, lo que representa una importantísima diferencia a 15 fechas del final de la temporada.

LEER MÁS: Colón y sus números en rojo

En cuanto a rivales directos, solo le queda jugar en la Superliga ante Newell's, el próximo sábado 22 de febrero, desde las 21.45, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. La Lepra le lleva cuatro puntos reales de tabla a Colón y los podría estirar esta noche ante San Lorenzo.

En tanto que en la Copa de la Superliga, debutará ante un rival directo como Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Recibirá a Estudiantes en la fecha 7, aunque el elenco platense si mantiene el actual andar llegará a Santa Fe sin complicaciones. Mientras que en la novena jornada visitará a Aldosivi, en Mar del Plata, en lo que promete ser un duelo vital por el objetivo de la permanencia.

Es decir que en la Copa de la Superliga la particularidad es que de los equipos más complicados solamente tendrá un solo enfrentamiento, como será el que animará ante el Tiburón, lo que representa un dato negativo ya que no tiene la posibilidad de descontarle a más rivales en los mano a mano, donde en lo que va de la Superliga fueron más las derrotas que los triunfos.