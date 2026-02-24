Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió a los entrenamientos y el foco está puesto en Bonansea

Este martes, el plantel de Colón retomó los entrenamientos en el predio 4 de junio y el DT Ezequiel Medrán aguarda por la evolución de Alan Bonansea

Ovación

Por Ovación

24 de febrero 2026 · 09:14hs
En Colón están pendientes de la recuperación de Alan Bonansea.

En Colón están pendientes de la recuperación de Alan Bonansea.

Luego del empate ante Central Norte de Salta, el plantel de Colón tuvo el lunes libre y este martes en horario matutino retomó los entrenamientos en el predio 4 de junio.

En Colón prenden velas por Alan Bonansea

El próximo compromiso del elenco sabalero es este sábado desde las 20 cuando en el Brigadier López reciba a Ferro, equipo que tiene los mismos puntos que Colón.

Y sin dudas que la atención de esta semana, está puesta en la recuperación de Alan Bonansea. El delantero que debutó con un gol ante Deportivo Madryn viene trabajando de manera diferenciada producto de una subluxación en su hombro derecho.

Por ese motivo, el jugador no viajó a Salta y se quedó en Santa Fe buscando acelerar la rehabilitación. De esta manera, en los próximos días será exigido para saber cómo responde.

LEER MÁS: Neris tiene todo listo para jugar en Emelec: "Lo de Colón luego saldrá a la luz"

Parece ser el único interrogante que tiene el cuerpo técnico de cara al próximo partido. En caso de que Bonansea se recupere, ingresará en lugar de Facundo Castro.

Esa podría ser la única variante que disponga Medrán para jugar ante Ferro. En cambio, si Bonansea no llega, por allí el entrenador busca otra alternativa, dado que Castro no jugó bien ante Central Norte.

El resto del equipo daría la sensación que no tendrá cambios, dado que Medrán quedó muy conforme con lo hecho de mitad de cancha hacia atrás.

Colón Bonansea Ferro
Noticias relacionadas
El Gallo Ayrton Segovia derrotó en el Roque Otrino al rosarino Coronel por KOT en el sexto asalto.

El Gallo Segovia impuso condiciones en el Roque Otrino de Colón

Colón sumó un punto importante, pero retrocedió en el juego.

Colón sumó en la tabla, pero retrocedió futbolísticamente

Colón tiene en carpeta a Nahuel Barrios.

Colón analiza la chance de sumar un extremo y Barrios es el nombre apuntado

José Neris se declaró en libertad de acción y Colón lo demandará ante FIFA.

"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe