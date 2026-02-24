Colón volvió a los entrenamientos y el foco está puesto en Bonansea

Este martes, el plantel de Colón retomó los entrenamientos en el predio 4 de junio y el DT Ezequiel Medrán aguarda por la evolución de Alan Bonansea

En Colón están pendientes de la recuperación de Alan Bonansea.

Luego del empate ante Central Norte de Salta, el plantel de Colón tuvo el lunes libre y este martes en horario matutino retomó los entrenamientos en el predio 4 de junio.

El próximo compromiso del elenco sabalero es este sábado desde las 20 cuando en el Brigadier López reciba a Ferro, equipo que tiene los mismos puntos que Colón.

Y sin dudas que la atención de esta semana, está puesta en la recuperación de Alan Bonansea. El delantero que debutó con un gol ante Deportivo Madryn viene trabajando de manera diferenciada producto de una subluxación en su hombro derecho.

Por ese motivo, el jugador no viajó a Salta y se quedó en Santa Fe buscando acelerar la rehabilitación. De esta manera, en los próximos días será exigido para saber cómo responde.

Parece ser el único interrogante que tiene el cuerpo técnico de cara al próximo partido. En caso de que Bonansea se recupere, ingresará en lugar de Facundo Castro.

Esa podría ser la única variante que disponga Medrán para jugar ante Ferro. En cambio, si Bonansea no llega, por allí el entrenador busca otra alternativa, dado que Castro no jugó bien ante Central Norte.

El resto del equipo daría la sensación que no tendrá cambios, dado que Medrán quedó muy conforme con lo hecho de mitad de cancha hacia atrás.