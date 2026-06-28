El goleador de Colón está en duda para el partido ante Deportivo Madryn

Ignacio Lago, goleador del Sabalero, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en su mano y habrá que ver si se recupera para jugar el domingo

Ignacio Lago fue operado por una lesión en la mano y en Colón aguardan su evolución para ver si juega ante Deportivo Madryn.

Este lunes, el plantel de Colón arranca la semana de trabajo, con el foco puesto en el partido que jugará el domingo 5 de julio como visitante ante Deportivo Madryn.

Se sabe que para ese partido, Ezequiel Medrán no podrá contar con Federico Rasmussen, quien en el partido ante Chaco For Ever llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Pero no es el único contratiempo que debe afrontar el entrenador. Y es que el goleador sabalero Ignacio Lago fue operado por una lesión en la mano.

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En consecuencia, habrá que aguardar la evolución del futbolista para saber si está a disposición para el encuentro del domingo que marcará el inicio de la segunda rueda.

Para ese cotejo, la buena noticia es que Medrán recupera a Pier Barrios quien cumplió la fecha de suspensión. Y además podrá contar con Franco García, el primer refuerzo, que desde la semana pasada entrena con el plantel.