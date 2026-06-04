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La zaga de Colón volverá a jugar un partido al límite ante Ciudad Bolívar

De cara al encuentro del domingo ante Ciudad Bolívar, hay dos piezas claves en Colón que tendrá un partido especial

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 17:49hs
La zaga de Colón volverá a jugar un partido al límite ante Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Cada partido tiene su historia. Pero para Federico Rasmussen y Pier Barrios, el duelo de este domingo ante Ciudad Bolívar tendrá un condimento extra que los acompaña desde hace varias fechas. Los dos centrales de Colón volverán a salir al Brigadier López con cuatro amarillas.

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En una fecha que aparece como una de las más exigentes del campeonato para el Sabalero, la situación adquiere todavía más relevancia. El equipo de Ezequiel Medrán recibirá a una de las grandes sorpresas de la Zona A y uno de los visitantes más fuertes de la Primera Nacional.

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Colón, con dos piezas claves en capilla

La ecuación es sencilla. Si Rasmussen o Barrios ven la amarilla no podrán estar presentes en la siguiente presentación rojinegra frente a Defensores de Belgrano, un rival directo en la pelea por los puestos de arriba. Sin embargo, la realidad del campeonato no le deja demasiado margen al entrenador. Colón necesita volver a ganar tras tres empates consecutivos y el partido ante Bolívar se transformó en una prueba de peso para medir sus aspiraciones.

Pier Barrios
Pier Barrios (foto) y Federico Rasmussen tienen cuatro amarillas en Col&oacute;n.

Pier Barrios (foto) y Federico Rasmussen tienen cuatro amarillas en Colón.

Por eso, pensar en preservar futbolistas parece una alternativa poco viable. Más aún cuando la dupla central viene siendo una de las bases de la estructura del equipo durante gran parte del torneo. No es la primera vez que Rasmussen y Barrios conviven con esta amenaza. Desde hace varias jornadas juegan condicionados por el riesgo de la quinta amarilla, pero lograron administrar la situación sin resignar intensidad ni perder presencia en los duelos.

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Ahora tendrán otra prueba compleja. Del otro lado estará un equipo que llega con confianza, ubicado entre los mejores de la zona y con números que explican por qué es considerado una de las revelaciones del certamen. En un encuentro que promete ser físico, disputado y de alta tensión, la zaga sabalera deberá afrontar un desafío doble: controlar los ataques de Ciudad Bolívar y evitar una sanción que podría generar un dolor de cabeza para la próxima fecha.

Colón Pier Barrios Federico Rasmussen
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