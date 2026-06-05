El Colón ofensivo que prepara Medrán para jugar contra Ciudad Bolívar

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, paró la probable formación para recibir a Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional

La semana avanzó entre ensayos y una pequeña preocupación que obligó a mirar de reojo cada entrenamiento. Pero este viernes, en el predio 4 de Junio, Ezequiel Medrán recibió una respuesta tranquilizadora: Julián Marcioni está recuperado y listo para jugar en Colón contra Ciudad Bolívar .

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El atacante había encendido una luz de alerta por un cuadro gripal que lo obligó a trabajar de manera diferenciada durante varios días. Incluso, la situación abrió la puerta para que Matías Godoy tomara protagonismo en algunos movimientos tácticos en el estadio Brigadier López. Sin embargo, el panorama cambió con el correr de las horas y el cuerpo técnico ya lo considera disponible para el compromiso del domingo.

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La noticia llega en un momento sensible, ya que el Sabalero acumula tres empates consecutivos y necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en una Zona A que cada semana se vuelve más exigente. Por eso, contar con una de las piezas ofensivas que mejor rendimiento mostró en los últimos encuentros representa un alivio importante.

Julián Marcioni Marcioni está mejor y listo para ser titular en Colón. Prensa Colón

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

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El plantel volverá a entrenarse este sábado por la mañana y luego iniciará la concentración. A esa altura, ya no habrá más pruebas ni ensayos. El equipo estará definido y la atención se trasladará por completo al Brigadier López, donde el domingo el Sabalero buscará volver a festejar ante su gente.