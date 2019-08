"Como todo el pueblo sabalero, queremos ganar la Copa"

Entró y cambió el partido. Con su gol, Colón abrió el camino de una goleada histórica que lo depositó por segunda vez en una semifinal internacional.

Wilson Morelo se robó todos los aplausos y este viernes charló por radio Gol 96.7 para brindar sus consideraciones después del excelente triunfo ante Zulia FC.

En el inicio reconoció que "el equipo, la ciudad, el hincha se levantó muy alegre porque lo que logramos anoche fue muy importante".

Seguidamente hizo referencia a la reacción alérgica que lo obligó a visitar un nosocomio local una vez consumada la clasificación. Al respecto agregó: "A los pocos minutos de haber ingresado me empezó a picar todo el cuerpo, las piernas, la cara, la cabeza. Me colocaron unos medicamentos y pase muy bien la noche, dormí tranquilo, amanecí con los ojos hinchas pero no es mucho, sin problemas para lo que viene".

El artillero colombiano era consciente que tenían por delante un partido trascendental, por eso no dudó en afirmar que "la gente estaba ansiosa todo el día, tenía que esperar que oscureciera para ir a la cancha, sabíamos la responsabilidad que teníamos, iba a ser uno de los partidos más importantes en la historia del club. Tenemos esa bendición de Dios con un resultado alegrar a mucha gente que está pasando necesidades. No hay alimentos pero hacen un esfuerzo y por 90 minutos se olvidan de todo, eso no tiene precio lo que logramos".

A pesar del pedido de muchos para que sea titular, Morelo aguardó su lugar en el banco y fue convocado para iniciar el complemento. Al respecto opinó: "Siempre quiero estar, me vengo preparando de la mejor forma, tenía claro que mi oportunidad iba a llegar, soy un hombre muy creyente, lo que logré y gané no es por mi capacidad y mi talento, es por la gracia de Dios, contento porque hago lo que me toca, estoy muy contento pero ahora hay que seguir con mesura, estamos en una instancia definitiva, no ganamos nada, como todo el pueblo sabalero la queremos ganar, la podemos ver de cerca, esperemos que en noviembre levantemos esa copa".

En otro tramo de la charla dijo que "antes del gol toqué dos veces la pelota y cuando rematé fue la tercera vez, por suerte fue gol. En el segundo gol se me perfila un defensor hacia adentro, lo veo a Pulga y le doy el pase, en la misma carrera le paso por la espalda para que el central se pueda distraer, ahí él encara por adentro y nos llevamos las marcas".

Respecto a su entendimiento con Rodríguez, el cafetero agregó: "Nos buscamos, somos dos jugadores no muy altos pero podemos entender el juego, con su viveza, yo con la explosividad, los goles que puedo aportar, los partidos que jugamos juntos lo hicimos muy bien, esperemos seguir conectados por el bien de todos".

Morelo ratificó que tiene una buena relación con Lavallén, a pesar de que ultimamente no tenía continuidad. Por eso no dudó en agregar que "lo puedo saludar, mirar a los ojos, es difícil porque de 30 jugadores entran 11, no se quiere equivocar el profe, si lo hace es sin intención, soy un jugador experimentado. Dios me dio la posibilidad de estar en muchos equipos, no pregunto ni cuando juego y menos cuando no lo hago. Estoy tranquilo porque todos saben la persona que es Wilson Morelo".

Antes de su despedida le apuntó al partido del lunes frente a GyE (LP), con la chance de empezar a sumar en la Superliga: "Es una linda oportunidad para ganar, está empezando el torneo pero hasta ahora no pudimos sumar, hay que hablar mucho, estar encimao, a veces cuando uno gana, al ser un partido de esta magnitud, el ser humano se relaja, este es otro torneo, no nos podemos dejar caer".