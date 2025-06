Con cinco jugadores de Colón, la Sub 20 del Ascenso fue 6° en Suiza

La Selección Sub-20 de Ascenso terminó en el 6º puesto de la UEFA Friendship Cup



1-3 vs. Senegal

1-1 (4-2) vs. Francia

0-2 vs. Estados Unidos

0-0 (4-3) vs. Australia



Gran participación de los dirigidos por Claudio Gugnali en este certamen… pic.twitter.com/buaO467Fzc