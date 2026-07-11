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Con la mira en Central Norte, Colón dio a conocer la lista de convocados

El entrenador dio a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo, desde las 15.30, en el Brigadier López. Regresan Federico Rasmussen e Ignacio Lago, mientras que los flamantes refuerzos Gabriel Risso Patrón y Leandro Gárate quedaron al margen.

11 de julio 2026 · 16:58hs
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Con la mira en Central Norte, Colón dio a conocer la lista de convocados

Prensa Colón

Colón ya tiene todo listo para afrontar un partido clave en su recuperación dentro de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 15.30, recibirá a Central Norte de Salta en el estadio Brigadier López, por la fecha 20 de la Zona A, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, en un encuentro donde buscará darle continuidad al envión que significó el triunfo por 2-1 frente a Deportivo Madryn.

LEER MÁS: Colón ya tiene el equipo definido para recibir a Central Norte en el Brigadier López

En la previa del compromiso, Ezequiel Medrán confirmó la lista de jugadores concentrados, en la que sobresalen los regresos de Federico Rasmussen e Ignacio Lago, aunque también hubo dos ausencias que llamaron la atención.

Rasmussen y Lago, las principales novedades en la lista de Colón

Luego de cumplir una fecha de suspensión, Federico Rasmussen vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico y será una de las variantes en la defensa.

También regresa Ignacio Lago, recuperado de la intervención quirúrgica en una de sus muñecas. El volante ofensivo volverá a ser una alternativa importante para un equipo que pretende mantener la intensidad y el volumen de juego que mostró en Puerto Madryn.

La nómina de convocados quedó integrada por: Matías Budiño, Tomás Paredes, Lucas Picech, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Leandro Allende, Emanuel Beltrán, Facundo Castet, Conrado Ibarra, Mauro Peinipil, Mateo Cardozo, Federico Lértora, Matías Muñoz, Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Máximo Ingrávidi, Ignacio Lago, Franco García, Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Los nuevos refuerzos de Colón deberán esperar

Más allá de que ya entrenan con el plantel, Gabriel Risso Patrón y Leandro Gárate no integran la lista de concentrados para este compromiso.

De esta manera, Medrán decidió sostener la base del equipo que viene de conseguir una valiosa victoria como visitante y postergar el debut de dos de las incorporaciones del mercado de pases.

Quien sí volverá a estar entre los convocados es Franco García, que dejó una muy buena imagen en su estreno con la camiseta rojinegra al ingresar en el complemento del triunfo ante Deportivo Madryn.

Un partido para confirmar la levantada

El Sabalero sabe que el triunfo en Chubut será aún más valioso si logra hacerlo pesar con una nueva victoria en Santa Fe.

Enfrente estará un Central Norte que pelea en la parte baja de la tabla, pero Colón tiene claro que no puede relajarse. La intención es seguir sumando para no perder el tren de los primeros puestos y llegar bien perfilado al tramo decisivo de la primera rueda.

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Con el respaldo de su gente y una base consolidada, Medrán apuesta por darle continuidad al equipo que comenzó a mostrar una mejor versión y buscará que el Brigadier López vuelva a ser un aliado en la lucha por los puestos de vanguardia.

Colón Central Norte Medrán
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