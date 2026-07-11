Mario Sciacqua elogió a Colón y avisó: "Le vamos a hacer un partido complicado"

El DT de Central Norte palpitó el duelo ante Colón. Destacó el funcionamiento del equipo de Ezequiel Medrán, valoró el trabajo de Alan Bonansea y aseguró que su equipo irá a Santa Fe con la intención de competir.

Central Norte se prepara para una de las pruebas más exigentes de la temporada. Este domingo, desde las 15.30, visitará a Colón en el estadio Brigadier López por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional, y su entrenador Mario Sciacqua dejó en claro el respeto que le genera el conjunto rojinegro, aunque también aseguró que sus dirigidos irán con la intención de dar pelea.

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En una charla con LT10 (AM 1020), el DT del equipo salteño analizó al Sabalero y no dudó en ubicarlo como uno de los principales candidatos de la categoría. “Vamos a enfrentar al que yo calculo que es el gran candidato. Pero le vamos a hacer un partido complicado”, afirmó.

Sciacqua contó que viene siguiendo de cerca el presente del equipo de Ezequiel Medrán: “Vi a Colón contra Bolívar, contra Deportivo Madryn y los miro siempre, no solamente porque ahora me toca enfrentarlo. Tiene su funcionamiento y jugadores de jerarquía”.

El respeto por un Colón que estudia y juega por detalles

Para el entrenador de Central Norte, la Primera Nacional atraviesa un momento donde las diferencias entre los equipos son cada vez menores y la preparación táctica tiene un peso determinante.

“Hoy todos los equipos estudian mucho al rival y las diferencias son mínimas. Está todo muy equilibrado. Hay mucha estrategia, mucho trabajo táctico. Todos los equipos te cambian las referencias defensivas y buscan neutralizar tus fortalezas. Por eso cada partido se define por detalles”, explicó.

En ese contexto, Sciacqua entiende que enfrentar a Colón requiere una planificación especial, principalmente por el escenario y el respaldo que tiene el conjunto santafesino jugando como local.

“Una cosa es jugar de local y otra es hacerlo en la cancha de Colón. Si te metés atrás todo el partido, Colón te termina llevando por delante. Hay que ser un equipo equilibrado”, manifestó.

Además, destacó la magnitud del Brigadier López y lo que representa para muchos futbolistas de su plantel: “Hay muchos chicos que no conocen la cancha de Colón. Les dije que para varios será un desafío enorme. Ir a jugar ahí es como hacerlo en la cancha de Boca para muchos equipos”.

La defensa de Bonansea: “Me gustaría tener diez”

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue el reconocimiento hacia Alan Bonansea, delantero de Colón que suele ser valorado por su sacrificio y entrega, más allá de los goles.

“Tanto dicen de Bonansea... A mí me gustaría tener diez Bonansea. El desgaste que hace ese chico es enorme. Arrastra centrales, genera espacios para que Lago quede mano a mano. Hace todo el trabajo sucio”, destacó Sciacqua.

Y agregó: “Si hiciera además muchos goles sería un delantero de otra categoría. En la Primera Nacional necesitás un nueve que presione, que choque, que desgaste a los defensores. Eso lo hace permanentemente”.

Un Central Norte que cambiará el sistema para visitar a Colón

De cara al partido, el entrenador adelantó que realizará una modificación táctica, aunque aclaró que no implica una postura más defensiva.

“Voy a cambiar el sistema. No significa ser más defensivo ni más ofensivo. Eso lo determinan las características de los jugadores y no el esquema”, explicó.

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Sciacqua también habló del momento de su equipo y del proceso que atravesaron desde su llegada: “Agarramos un fierro caliente y lo fuimos acomodando. Hoy el equipo compite, tiene identidad y creemos que podemos pelear cada partido”.

Por último, volvió a remarcar la importancia del público de Colón y el contexto que tendrá el encuentro: “No creo que haya otro equipo en la categoría que meta 20 o 25 mil personas como Colón. Esa presión se siente. Después de ganar en Madryn, la gente va a querer que el equipo haga un gol desde el minuto cero”.

Con respeto, pero sin resignarse, Central Norte llegará a Santa Fe con la intención de complicarle el partido al gran protagonista de la Zona A. Sciacqua ya avisó que su equipo no irá al Brigadier López solamente a resistir.