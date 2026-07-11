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Colón ya tiene el equipo definido para recibir a Central Norte en el Brigadier López

Ezequiel Medrán prepara dos modificaciones para el partido de este domingo a las 15.30 por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. Vuelven Federico Rasmussen e Ignacio Lago, mientras que Pier Barrios, Nicolás Thaller e Ignacio Antonio serán bajas.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 13:38hs
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Colón ya tiene el equipo definido para recibir a Central Norte en el Brigadier López

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón dejó atrás el triunfo conseguido ante Deportivo Madryn y rápidamente puso la mira en su próximo compromiso por la Primera Nacional. Este domingo, desde las 15.30, el Sabalero recibirá a Central Norte de Salta en el estadio Brigadier López, por la fecha 20 de la Zona A, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

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De cara a este encuentro, Ezequiel Medrán ya tiene definido el plan y el equipo que saldrá desde el inicio, con dos variantes respecto al último partido. El entrenador recuperará a dos futbolistas importantes para su estructura: Federico Rasmussen e Ignacio Lago.

Rasmussen y Lago, dos regresos importantes en Colón

La primera modificación estará en la defensa. Federico Rasmussen volverá a la titularidad luego de cumplir la fecha de suspensión, ocupando el lugar de Nicolás Thaller, quien quedó descartado por una lesión.

El otro cambio se dará en el mediocampo. Ignacio Lago regresará al equipo después de recuperarse de la operación en una de sus muñecas y reemplazará a Ignacio Antonio, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

En contrapartida, Medrán todavía no podrá contar con Pier Barrios, quien continúa recuperándose de una lesión muscular y seguirá fuera de la convocatoria.

Los refuerzos, con chances desde el banco en Colón

Además de los regresos, Colón contará con nuevas alternativas para este partido. Los refuerzos que llegaron en este mercado empiezan a incorporarse a la dinámica del plantel y tres de ellos seguramente ocuparán un lugar entre los relevos.

Franco García, quien ya tuvo su estreno y dejó una muy buena impresión en el segundo tiempo de la victoria ante Deportivo Madryn por 2-1 como visitante, volverá a estar concentrado.

También estarán disponibles Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate, quienes tendrán su primera convocatoria y esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

Un equipo definido en Colón para buscar otro triunfo en casa

Con estas modificaciones, el once que prepara Ezequiel Medrán para enfrentar a Central Norte, dirigido por Mario Sciacqua y ubicado en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A, será: Gabriel Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

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Colón intentará aprovechar el envión del triunfo conseguido en Puerto Madryn y volver a hacerse fuerte en el Brigadier López, donde buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea de la parte alta de la Zona A.

Colón Central Norte Brigadier López
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