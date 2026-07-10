Colón, con un mediocampo inédito para el duelo ante Central Norte

La suspensión de Ignacio Antonio obligará al entrenador a modificar el mediocampo para recibir a Central Norte. Por primera vez desde el inicio de un partido, Matías Muñoz y Federico Lértora conformarán la dupla de volantes centrales del Sabalero.

La quinta tarjeta amarilla que recibió Ignacio Antonio en la victoria ante Deportivo Madryn le generó un problema inesperado a Ezequiel Medrán. El mediocampista se perderá el encuentro de este domingo frente a Central Norte y obligará al entrenador de Colón a rearmar una de las zonas más importantes del equipo.

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Todo indica que el DT apostará por una fórmula inédita: Matías Muñoz y Federico Lértora compartirán el doble cinco desde el inicio, algo que todavía no ocurrió en lo que va de la temporada.

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Si bien ambos coincidieron varios minutos en cancha, fue cuando Medrán optó por un esquema con tres mediocampistas centrales. El ejemplo más reciente se dio ante Deportivo Madryn, donde Antonio, Lértora y Muñoz arrancaron juntos, aunque la lesión de Nicolás Thaller obligó a retrasar a Lértora para ocupar un lugar en la defensa.

Ahora el contexto será diferente. Los dos compartirán el eje del mediocampo desde el pitazo inicial.

Mucha recuperación, pero menos generación en Colón

La elección tiene una particularidad táctica. Tanto Muñoz como Lértora son futbolistas de características similares, con una marcada vocación para la recuperación, la presión y el equilibrio defensivo.

Por eso, Colón ganará presencia física y agresividad en la mitad de la cancha, aunque también perderá parte de la dinámica y la capacidad de elaboración que suele aportar Ignacio Antonio, un volante con mayor facilidad para romper líneas con pases y acelerar la circulación del balón.

Será un desafío para ambos encontrar el equilibrio entre la marca y la distribución para que el equipo no resienta su funcionamiento.

Un mediocampo que fue cambiando durante el torneo en Colón

La zona central fue uno de los sectores donde Medrán más variantes ensayó durante el campeonato.

El torneo comenzó con la dupla integrada por Ignacio Antonio y Matías Muñoz, que fue titular en las primeras fechas frente a Deportivo Madryn, Central Norte y Ferro.

Luego el entrenador decidió darle ingreso a Federico Lértora en lugar de Muñoz, fórmula que repitió ante Acassuso y San Telmo.

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Más adelante apareció por primera vez el esquema con tres volantes centrales —Lértora, Antonio y Muñoz—, utilizado en los triunfos frente a Patronato, San Miguel y Racing de Córdoba, además de la derrota ante Deportivo Morón.

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También hubo partidos en los que Agustín Toledo ocupó un lugar por suspensiones o lesiones, mientras que en otros encuentros Medrán volvió a alternar entre Antonio-Muñoz y Antonio-Lértora, según las necesidades del equipo.

Ahora, por una suspensión, el entrenador se verá obligado a probar una sociedad completamente nueva desde el arranque. La dupla Muñoz-Lértora tendrá la responsabilidad de sostener el equilibrio de un Colón que necesita seguir sumando para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona a.